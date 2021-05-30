Ралли машин СССР, США и Германии 30-40-х годов ХХ века прошло в Самаре

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В Самаре сегодня в рамках международного военно-патриотического слёта «Моторы войны» прошло ралли машин СССР, США и Германии 30-40-х годов ХХ века.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, этот фестиваль и ралли на технике времён Второй мировой войны коллекционеры проводят уже в десятый раз.

Мало того, что вся техника отлажена и на ходу, она без проблем прошла тридцатикилометровую гоночную трассу по пересеченной местности.А это не неспешное выступление на параде: пыль, грязь, постоянно меняющиеся ударные нагрузки на корпус и подвеску. Современные джипы не всегда выдерживают.

Это какой же запас прочности закладывали в внешне хрупкий автомобиль?

Кстати, именно самарский фестиваль и наше ралли среди знатоков техники ценится больше всего. Ведь именно в нашей области расположены лучшие мировые коллекции мотоциклов и внедорожников времён Второй Мировой войны - это «МОТОМИР Вячеслава Шеянова» и «Музей внедорожных машин» Павла Иванова. Спасибо им за незабываемое шоу.