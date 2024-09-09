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Аналитики hh.ru подвели итоги рынку труда за месяц и выяснили, кому проще всего сейчас найти работу из-за высокого спроса у работодателей.

Данные показывают, что работодатели Самарской области за месяц искали более 34 тыс. новых работников. В годовом выражении эта цифра больше на 1%, чем в начале осени 2023 года.

Сильнее всего на местном рынке труда вырос спрос на новые кадры в сфере юриспруденции: в этой сфере компании увеличили спрос на персонал на 29% больше, чем в прошлом году. Таким образом именно юриспруденция стала лидером по приросту новых рабочих мест.

На втором месте по востребованности в Самарской области в начале осени оказались работники образовательной сферы – спрос на них вырос на 22%.

Третье место по росту кадрового спроса заняли врачи и медперсонал. Потребность в новых рабочих руках выросла на 21%.

Гостиничный бизнес также требует новые рабочие руки: более 1,7 тыс. новых рабочих мест. Потребность в новичках выросла на 17%.