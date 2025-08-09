134

Работодатели, незаконно лишившие сотрудника премии, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей, как за невыплату зарплаты. Об этом 9 августа сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, пишут "Известия" со ссылкой на ТАСС.

Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей

Работники, считающие, что их незаконно лишили премии, могут подать жалобу работодателю, обратиться в трудовую инспекцию или направить исковое заявление в суд. Машаров также отметил, что условия лишения премии должны быть зафиксированы во внутреннем нормативном акте организации.