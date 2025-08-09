Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники полиции продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.
В Тольятти между молодыми людьми произошла драка на развлекательном концерте
На сумму до 50 тыс. рублей, как за невыплату зарплаты.
Работодатели, незаконно лишившие сотрудника премии, могут быть оштрафованы
Вместе с россиянином на Землю возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю
"Крылья" с начала сезона не проигрывают во всех матчах (две ничьи и две победы в РПЛ, а также победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны).
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Балтикой" - 1:1
Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что новый автобус позволит не только с комфортом добираться до турниров, но и двигаться вперед к новым победам.
Вячеслав Федорищев передал автобус «Крыльям Советов-2»
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
10 августа в регионе кратковременный дождь, возможна гроза, до +26°С
Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России.
В музее Алабина состоится встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным
Фестиваль соберет лучших представителей уличного искусства страны - более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления.
Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работодатели, незаконно лишившие сотрудника премии, могут быть оштрафованы

9 августа 2025 20:53
134
На сумму до 50 тыс. рублей, как за невыплату зарплаты.

Работодатели, незаконно лишившие сотрудника премии, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей, как за невыплату зарплаты. Об этом 9 августа сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, пишут "Известия" со ссылкой на ТАСС.

Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей

Работники, считающие, что их незаконно лишили премии, могут подать жалобу работодателю, обратиться в трудовую инспекцию или направить исковое заявление в суд. Машаров также отметил, что условия лишения премии должны быть зафиксированы во внутреннем нормативном акте организации.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
328
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
281
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
642
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
9 августа 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
312
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
8 августа 2025  19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
818
Весь список