Я нашел ошибку
Главные новости:
У пьяного селянина в Самарской области конфисковали автомобиль
У пьяного селянина в Самарской области конфисковали автомобиль
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Житель Чапаевска помог автолюбителю и украл запчасти с его машины
Житель Чапаевска помог автолюбителю и украл запчасти с его машины
Пенсионер из Самары отбил свое имущество у гаражных воров
Пенсионер из Самары "отбил" свое имущество у гаражных воров
Роскачество: Apple и Google технически могут отключить смартфоны в России
Роскачество: Apple и Google технически могут отключить смартфоны в России
Абонентам-должникам за холодную воду направили СМС-уведомления и копии судебных решений
Абонентам-должникам за холодную воду направили СМС-уведомления и копии судебных решений
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
Работодатели нацелились на подростков: спрос на супер-молодых кандидатов вырос на 198% за год по всей стране
Работодатели нацелились на подростков: спрос на супер-молодых кандидатов вырос на 198% за год по всей стране
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.22
0.24
EUR 100.1
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Центр занятости населения Тольятти приглашает соискателей работы на мероприятие с участием ООО «Тольяттикаучук»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работодатели нацелились на подростков: спрос на супер-молодых кандидатов вырос на 198% за год по всей стране

20 марта 2024 09:28
63
Работодатели нацелились на подростков: спрос на супер-молодых кандидатов вырос на 198% за год по всей стране

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда среди подростков и выяснили, какие тренды наблюдаются в этом сегменте.

Аналитика рынка труда по итогам за 2023 год показывает, что российские работодатели искали более 40 тыс. работников-подростков. Это на 198% больше, чем за весь 2022 год
Регионами-лидерами по спросу на самых юных работников остаются Москва и Петербург. При этом борьба за молодые кадры идет среди и работодателей Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Севера.
Отрасли, где работодатели размещают больше всего вакансий для подростков: транспорт и доставка товаров, обслуживание и ритейл.


Мы видим, что запросы работодателей не всегда совпадают с возможностями и интересами подростков и, наоборот. Так, бизнес ждёт от соискателей-подростков в большей степени хорошо проработанных основных hard skills (знание ПК, грамотность, умение искать информацию и др.), но проблемы возникают и в отношении уровня soft skills.

В свою очередь подростки-соискатели, как правило, больше демонстрируют развитые «мягкие» навыки такие как ответственность, работоспособность, обучаемость, а вот проработанность «твердых» навыков пока оставляет желать лучшего.

«Кажется, что в этом вопросе также нужны сигналы от государства с изменением образовательных программ в учебных заведениях. Среди интересных и вполне реальных мер, которые уже практикуют некоторые вузы, но далеко не все школы, хочется отметить практику среди учащихся с подготовкой резюме, которую уже делают частью образовательного процесса. Также очень полезно внедрение оценки мягких навыков среди учащихся. Кроме того, крайне важна честная профориентация. Именно честная, то есть без прикрас, но с ясным пониманием, что ждет молодого специалиста в профессии с реальными плюсами и минусами. При этом, конечно, очень важно, чтобы профориентация в образовательных учреждениях должна идти с акцентом на спрос работодателей – это важный запрос рынка в моменте, чтобы подростки выходили из школы уже с реальным пониманием хотя бы некоторых профессий», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
54
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
532
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
532
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
18 марта 2024  09:10
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
516
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
17 марта 2024  20:33
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
1321
Весь список