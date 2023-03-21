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Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
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Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд

21 марта 2023 17:54
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Лучшим работникам отрасли в этот день вручили Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Самарской области.

Сегодня, 21 марта, министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин от имени губернатора Дмитрия Азарова поблагодарил работников бытового обслуживания за их ежедневный труд и поздравил их с профессиональным праздником.

В поздравительном адресе губернатора Дмитрия Азарова, зачитанном на торжественном мероприятии во Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина, глава региона отмечает, что работа специалистов бытового обслуживания непростая, требующая физических и моральных сил: «Несмотря на все трудности, вы продолжаете создавать условия для комфортной, безопасной жизни наших земляков и вносите бесценный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона и страны в целом».

Лучшим работникам отрасли в этот день вручили Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Самарской области.

Среди них индивидуальный предприниматель Наталья Склёз. Свою жизнь она посвятила созданию прекрасного. В 2008 году, 15 лет назад, в Новокуйбышевске она открыла свою дизайнерскую мастерскую. Сейчас там производят одежду, как для повседневной жизни, так и для сцены. С каждым годом бизнес Натальи расширяется: заказы приходят не только из Самарской области, но и со всей России.

«Я очень люблю свою работу, это мое призвания. Считаю, что не зря выбрала эту сферу деятельности. Я могу делать людей счастливыми, преображать наших прекрасных дам. Мне очень приятно, когда они уходят от меня с улыбкой, а потом присылают добрые благодарственные слова. Это дает еще больше силы и энергии трудиться дальше», – рассказала Наталья.

Праздник сегодня не только у работников сферы красоты, но и общественного питания. В этот день Благодарность Губернатора получила шеф-повар гостинично-ресторанного комплекса Наталья Ушмудина.

«Работаю в сфере общепита уже почти 25 лет. Люблю свою работу. Для меня очень важно, чтобы было вкусно, красиво и чтобы гости были довольны нашей работой. Спасибо, что оценили наградой мой труд», – поделилась впечатлениями Наталья Ушмудина.

Сегодня на территории Самарской области насчитывается более 7 тысяч объектов сферы бытового обслуживания населения, а численность ее работников - около 37 тысяч человек. Особенно их труд важен сейчас – во время проведения специальной военной операции. Работники отрасли поддерживают наших бойцов. Организации и индивидуальные предприниматели региона сумели в кратчайшие сроки организовать пошив тактических изделий и одежды для мобилизованных.

Слова благодарности в их адрес произнёс министр Андрей Шамин: «Спасибо, что в столь ответственный для страны период вы оказываете поддержку Родине и бойцам, ведущим борьбу за правое дело. Сегодня наша главная задача - оставаться мощным надежным тылом для них. Уверен, что совместными усилиями, опираясь на профессиональный опыт и славные трудовые традиции, вы и дальше будете способствовать преумножению благополучия каждого. Хочу пожелать вам новых успехов, залогом которых является сплоченность и единство. Только вместе мы сможем достичь самых высоких целей, решить самые сложные задачи и ответить на все вызовы времени. От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности и добра. Уверен, победа будет за нами».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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