Работающая молодежь принимает участие в региональном отборочном этапе проекта ПФО «МолоТ»

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Региональный отборочный этап проекта ПФО «МолоТ» в Самарской области продолжается. «Молот» (Молодежный труд) - это новый проект Приволжского федерального округа для работающей молодежи, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

На прошлой неделе уже прошли соревнования по спортивному ориентированию, шахматам и волейболу. В них приняли участие молодые сотрудники крупнейших предприятий региона: АО «Авиакор - авиационный завод», АО «АВТОВАЗ», АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Нова», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «Куйбышевазот», ПАО «ОДК-Кузнецов».

Молодые специалисты доказали: можно успешно совмещать карьеру в крупных компаниях региона с активным образом жизни и спортивными достижениями.

«Молодежь всегда хочет активно проявить себя, живо интересуется не только возможностями профессионального роста, но и спортивными соревнованиями, творческими и интеллектуальными конкурсами, - отметила председатель комиссии по работе с молодежью ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ Эльвира Азибаева. - У нас на АВТОВАЗе при профкоме действует комиссия по работе с молодежью, мы проводим много различного рода мероприятий, и видим, как молодые сотрудники включатся в них. Проект ПФО «МолоТ» - это отличная возможность проявить себя, раскрыть свой потенциал, посоревноваться с молодыми специалистами из других регионов».

На этой неделе пройдут состязания по мини-футболу, бегу, настольному теннису, игре «Городки». Итоги подведут 27 июня в Струковском парке. Победители будут представлять Самарскую область в Перми на окружном финале в августе.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области