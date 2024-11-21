Рабочую группу по выявлению и поддержке лучших практик родительских сообществ Всероссийского родительского комитета возглавил участник конкурса «Это у нас семейное» из Самары   

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20 ноября состоялось второе заседание Всероссийского родительского комитета. На нем были подведены итоги Конкурса инициатив родительских сообществ и созданы рабочие группы Комитета. Четыре из них возглавили участники конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». На своих позициях они будут заниматься развитием деятельности родительских комитетов в регионах и образовательных организациях, выявлением и поддержкой лучших практик родительских сообществ, организацией безопасной среды, цифровизации и информационной безопасности в школах и учреждениях СПО.

Второе заседание Всероссийского родительского комитета прошло в гимназии имени

Е.М. Примакова. Открывая мероприятие, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что роль родительского сообщества в образовательном и воспитательном процессе заметно выросла за последние годы.

«Мы приступаем к разработке стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Благодаря этому программному документу родителями, педагогами, директорами школ будет сформировано единое понимание наших общих задач и векторов развития. Создан Всероссийский родительский комитет, и мы рассчитываем на ваше участие в подготовке стратегии в качестве участников рабочих групп по направлениям. Важно, чтобы в этой работе приняли участие члены родительского комитета», – сказал Сергей Кравцов.

Председатель Всероссийского родительского комитета Константин Федоренко рассказал о создании рабочих групп Комитета и назначении их руководителей. По его словам, в ближайшее время будут сформированы группы по 11 ключевым направлениям, среди которых поддержка лучших практик родительских сообществ, контроль за образованием и качеством обучения, организация безопасной среды, профориентация, трудовое воспитание, развитие карьеры и другие важные аспекты. Четыре из них возглавили представители семейных команд – участников конкурса «Это у нас семейное».

Так, рабочей группой по выявлению и поддержке лучших практик родительских сообществ будет руководить директор лицея «Технический» им. С. П. Королева в городе Самара Игорь Бочков (семья Бербасовых, Бочковых).

«Для меня действительно это большая честь – возглавить такое серьезное направление. Будем стараться максимально отработать этот блок, в первую очередь, мы, конечно, возьмем в работу проекты победителей конкурса – это очень яркий пример родительских практик», – сказал Игорь Бочков.

Также на заседании была презентована Программа развития кадрового управленческого резерва системы образования Российской Федерации. В инициативную команду проекта вошла Ирина Грибан из Свердловской области, представитель команды Грибан, Неволиных – победителей конкурса «Это у нас семейное», а также суперфиналистка пятого сезона конкурса «Лидеры России».

Всероссийский родительский комитет сформирован по поручению Президента России Владимира Путина по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, состоявшейся в январе 2024 года. Комитет объединил активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В его состав вошли 53 человека, в их числе представители каждой из 32 семей-победителей конкурса «Это у нас семейное».

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Фото: Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»