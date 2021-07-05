Пять проектов региона стали победителями всероссийского этапа конкурса «Шустрик»

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Цель конкурса — вовлечь талантливых школьников в научно-техническое творчество и реализацию инновационных проектов.

В этом году в конкурсе приняли участие более 2000 школьников из 68 регионов России — от Калининграда до Камчатского края. А самыми актуальными стали темы робототехники, интернета вещей, экологии и промышленного дизайна. «Шустрики» предложили множество проектов, связанных с автоматизацией, очисткой мирового океана, технологиями умного дома и системами контроля здоровья.

Каждый проект проходил несколько этапов экспертизы, прежде чем добраться до финала. Особое внимание жюри уделялось оригинальности, научно-технической составляющей и перспективам предлагаемых ребятами тем. Финалисты конкурса определялись в 10 номинациях.

Екатерина Сорина из тольяттинского Кванториума в команде с юными самарцами Игорем Базарновым и Дмитрием Воробьевым со своим проектом «Беспилотный летательный аппарат» стали победителями в номинации «Аэрокосмические технологии», а тольяттинский инженер-кванторианец Георгий Жуков с проектом «Устройство измерения пространственного профиля движения спортсмена» стал лучшим в номинации «Прикладная электроника».

Также в направлении «Машиностроение/ Робототехника» победил житель Самарской области Илья Пряхин с проектом «Прототип малогабаритного универсального робота разведчика – «МУРР», а в «Экология» стали лучшими сразу два проекта из нашего региона - Николай Широков с проектом «Автономный беспилотный комплекс для разведки и ликвидации техногенных и экологических катастроф на воде» и Максим Безделин с проектом «Автоматическая кормушка для аквариумных рыб».

Куратор по программам Фонда содействия инновациям в Самарской области Наталья Стрелкова:

«От лица регионального представителя Фонда содействия инновациям в Самарской области Александра Сергиенко, благодарим наши региональные площадки в городах Самара и Тольятти, одна из которых функционирует на площадке Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева под руководством исполнительного директора института двигателей и энергетических установок Виталия Смелова, а другая – на площадке детского технопарка «Кванториум 63 регион» в технопарке «Жигулевская долина» в Тольятти под руководством Марии Лазаревой.

Поздравляем юных победителей и, когда им исполнится 18 лет, ждем на конкурс «УМНИК». Грант программы «УМНИК» в размере 500 тыс. рублей позволит талантливым разработчикам в дальнейшем успешно продолжить работу над проектами», рассказали в пресс-службе технопарка «Жигулевская долина»

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»