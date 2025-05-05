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Пять представителей Самарской области стали победителями Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

5 мая 2025 12:27
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Пять представителей Самарской области стали победителями Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

В конце апреля на территории парка «Патриот» состоялся финал третьего сезона конкурса для авторов экскурсионного контента от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы и получил название «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». На участие было подано более 5 тыс. заявок от гидов-экскурсоводов и менеджеров туризма из России и Республики Беларусь. По итогам освоения образовательной программы и экспертного отбора в заключающий этап вышли 400 конкурсантов, которые защитили разработанные ими технологические карты патриотических экскурсий и экскурсионных контуров перед жюри. На торжественной церемонии награждения были названы имена 300 победителей в 5 номинациях. Среди них 5 представителей Самарской области: Забелина Ирина, Кокшарова Татьяна, Кокшарова Екатерина, Краснова Елена, Мишанина Екатерина.

С 5 по 18 мая они выступят гидами и координаторами при проведении экскурсий по местам боевой и трудовой славы Родины времен Великой Отечественной войны.

Пять номинаций третьего сезона конкурса охватили разные аспекты экскурсионного дела. В первой номинации выявили лучших авторов экскурсий в городах-героях России и Республики Беларусь, во второй – в городах воинской славы, в третьей – в городах трудовой доблести, а в четвертой – в иных населенных пунктах обеих стран. В пятой номинации – «Лучший менеджер туризма» – определили самых ярких и талантливых профессионалов с высокими организаторскими способностями.

Для 1 тыс. полуфиналистов конкурса была организована образовательная программа, направленная на повышение качества военно-патриотических экскурсий и углубление знаний в военной истории. Финалисты продолжили обучение в гибридном формате: участники, успешно освоившие программу и защитившие свои проекты, получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца «Экскурсовод военно-патриотического маршрута».

По итогам защиты проектов состоялась встреча финалистов с советником руководителя Росмолодёжи Олегом Макаровым и генеральным директором АНО «Больше, чем путешествие» Олесей Тетериной. Участники обсудили вопросы развития сообщества «Проводники смыслов. Экскурсоводы», включая привлечение «проводников смыслов» к работе на региональных событиях, разработку единого реестра гидов, аккредитованных для работы в рамках поездок от программы «Больше, чем путешествие», и учет волонтерских экскурсий на платформе «Добро.рф».

В ходе финального этапа для конкурсантов была организована дополнительная полезная программа: интерактивная лекция об эффективной работе гида, командообразующие активности, тренинг «Искусство рассказчика» и экскурсия по территории парка «Патриот».

Конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» объединил как профессиональных, так и начинающих специалистов экскурсионной сферы – гидов-экскурсоводов, педагогов и студентов профильных специальностей, краеведов. В число участников вошли, в частности, гиды-экскурсоводы с ограниченными возможностями здоровья.

Все полуфиналисты стали участниками сообщества «Проводники смыслов. Экскурсоводы», которое развивает программа «Больше, чем путешествие». В 2025 году «проводники смыслов» выступят экскурсоводами на фестивальных площадках Дня молодёжи в молодёжных столицах страны этого года – Перми и Омске, на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» и других крупных мероприятиях.

Фото : росмолодёжь/Telegram

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