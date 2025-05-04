Пять представителей губернии стали победителями Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

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С 27 по 29 апреля 2025 года на территории парка «Патриот» состоялся финал третьего сезона конкурса для авторов экскурсионного контента от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы и получил название «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». На участие было подано более 5 тыс. заявок от гидов-экскурсоводов и менеджеров туризма из России и Республики Беларусь. По итогам освоения образовательной программы и экспертного отбора в заключающий этап вышли 400 конкурсантов, которые защитили разработанные ими технологические карты патриотических экскурсий и экскурсионных контуров перед жюри. 28 апреля на торжественной церемонии награждения были названы имена 300 победителей в 5 номинациях. Среди них 5 представителей Самарской области: Забелина Ирина Валерьевна, Кокшарова Татьяна Викторовна, Кокшарова Екатерина Владимировна, Краснова Елена Васильевна, Мишанина Екатерина Вячеславовна.



С 5 по 18 мая они выступят гидами и координаторами при проведении экскурсий по местам боевой и трудовой славы Родины времен Великой Отечественной войны.



Конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» объединил как профессиональных, так и начинающих специалистов экскурсионной сферы – гидов-экскурсоводов, педагогов и студентов профильных специальностей, краеведов. В число участников вошли, в частности, гиды-экскурсоводы с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области