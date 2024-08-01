Путин поручил создать условия для привлечения ученых в Россию

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать в рамках нацпроектов отдельные федеральные проекты по разработке важнейших наукоемких технологий и включить в эти национальные проекты целевые показатели выпуска продукции или оказания услуг с применением наукоемких технологий, пишет Смотрим.

Перечень поручений главы государства по итогам состоявшихся 13 июня заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими ученым опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: предусмотреть в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, а также включение в эти национальные проекты целевых показателей, характеризующих выпуск конкретной продукции или оказание услуг с применением важнейших наукоемких технологий", – говорится в тексте поручений​​​. Доклад должен быть представлен к 1 сентября 2024 года.

Кроме того, кабмин совместно с Российским научным фондом (РНФ) должны разработать и реализовать на базе фонда единую программу, "направленную на привлечение ведущих ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования и научные организации (программа мегагрантов)", и предусмотреть ежегодное выделение с 2025 года из федерального бюджета дополнительных средств на ее реализацию. Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 октября, далее – ежегодно.