Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин также призвал подготовить предложения о предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ после оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных мужу (жене) и родителям.
Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу ГТО
В  мае текущего года собаки набросились на девушку, укусив ее. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции, меры к разрешению проблемы не принимаются.
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки жалобы на стаю собак в поселке Толевый
По словам чиновников, кремация — это современная, безопасная и практичная альтернатива традиционным похоронам, «экологичнее иномарки».
Жители села Кривое озеро в Самарской области против строительства там крематория
Торжественная конференция, приуроченная к этой дате и Международному дню медицинской сестры, состоялась в больнице им. В.Д. Середавина.
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
В первый день команды девушек из школы №10 Отрадного и Самарского медколледжа им.Н.Ляпиной заняли первые места.
В Перми стартовал Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3x3
Основная цель сборов – обучение и проверка практических навыков лиц, привлекаемых к проведению поисковых работ, в том числе при оказании помощи пострадавшему.
Сотрудники СУ СКР СО и добровольцы регионального ПСО «Лиза Алерт» приняли участие в совместных учебных мероприятиях по поиску пропавших людей
Студентам местного колледжа напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Госавтоинспекторы и общественники в Похвистнево провели профилактическую встречу со студентами
Будьте внимательны и осторожны!
17 мая местами в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Самарский театр драмы присоединится к Ночи музеев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу ГТО

17 мая 2025 20:32
116
Путин также призвал подготовить предложения о предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ после оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных мужу (жене) и родителям.

Президент Владимир Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу норм ГТО, сообщили на сайте Кремля, передает РИА Новости.

"Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)", — говорится в документе.

Путин также призвал подготовить предложения о предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ после оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных мужу (жене) и родителям.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
321
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
294
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
17 мая 2025  12:20
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
260
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
17 мая 2025  11:01
Уже сегодня Самара присоединится к Всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
318
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
16 мая 2025  13:59
В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»
471
Весь список