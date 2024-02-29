Путин анонсировал запуск нового нацпроекта «Семья»

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В России запустят новый национальный проект «Семья». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию 29 февраля, пишут "Известия".

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. Для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — «Семья», — сказал он.

Президент указал на то, что все меры, принимаемые государством в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат.