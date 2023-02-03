Путеводная звезда самарских военных

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В Самарской области есть точка притяжения, вокруг которой с начала спецоперации объединились все неравнодушные жители региона, а также представители бизнеса и власти – это фонд помощи военнослужащим «Звезда и лира». О том, как все начиналось с единичных собственных посылок и разрослось в организованную мощную структуру помощи, как выросло отдельное направление для поддержки жен и семей военных и многом другом рассказала во время прямого эфира из ЦУР Самарской области региональный представитель КСВО, директор по развитию фонда «Звезда и Лира», автор проекта «Жены Героев» Екатерина Колотовкина.

Фонд существует уже почти год, для Екатерины он пролетел очень быстро, а его результаты впечатляющи.

«Вспоминаю, как сама сидела и принимала посылки в Доме офицеров. Сначала их было мало, потом их стало очень много. То, что сейчас происходит с нашим фондом, та трансформация – это, конечно же, благодаря жителям Самарской области, которые всячески нас поддержали, которые поверили нам, и которые отправляют помощь через нас. Мы объединяем людей, и это здорово. К нам приходят бабушки, у нас появились волонтеры. А особая гордость то, что волонтеры – сами жены военнослужащих. Вместо того, чтобы грустить, скучать, переживать, они выбрали для себя путь служения, помощи нашим военным», – поделилась своими наблюдениями директор по развитию фонда «Звезда и Лира».

Она отметила, что сейчас у фонда налажена логистика и она осуществляется в тесной взаимосвязи с военными.

«Мы возим не сами, к нам приезжает военный КамАЗ, в который мы все загружаем, там сидит старший по машине – это военнослужащий. Все довозится и передается непосредственно командиру, разгружается на складе, перегружается в другую машину и развозится по подразделениям. Этот процесс отлажен, и даже мы стараемся не лезть в него, куда едут, как отправляют – все-таки не афишируется по понятным причинам», – подчеркнула Екатерина Колотовкина.

Она рассказала, что поставки регулярны, но количество отправок в неделю зависит от того, как идет сбор.

«Бывает, что мы в неделю отправляем по четыре КамАЗа, бывает один. Сейчас в армии проблем с поставками нет, не требуется ни тушенка, ни сгущенка и, соответственно, мы нацелены на другие сборы. По основному перечню военных обеспечивает армия, а люди приносят то, что в этот перечень не входит. Список того, что нужно привозить постоянно меняется, мы выкладываем эту информацию на наших платформах: ТГ-канал и группа ВК «Звезда и лира». Там актуальные списки, которые постоянно обновляются», – пояснила директор по развитию фонда «Звезда и Лира.

Пункт сбора фонда работает с 9.00 до 19.00 часов в ОДО г. Самара без перерывов и выходных, там постоянно находится дежурный, который принимает посылки и записывает информацию. Также у фонда «Звезда и Лира» есть реквизиты для перечисления денежный средств, их можно найти через официальные группы фонда.

У фонда «Звезда и Лира» есть и другое направление деятельности – это обучение. Учат снайпингу, управлению беспилотными летательными аппаратами и тактической медицине.

«Что касается беспилотников – это была вынужденная мера, т.к. с начала СВО мы по просьбе военнослужащих начали покупать беспилотники и привозить их туда. И столкнулись с тем, что люди либо не умеют их использовать, либо теряют их, загоняя на дерево, либо их уводит противник. Мы поняли, что аппараты нужно перепрошивать и, соответственно, переобучать людей. Для этого и был создан наш мобильный класс (он работает по сей день), учили ребят мобилизованных. На сегодняшний день благодаря нашему фонду мы обучили более 1000 людей», – с гордостью рассказала Екатерина Колотовкина.

Она добавила, что уникальность процесса обучения в том, что они учат ребят и делают их инструкторами, которые в дальнейшем обучают следующих инструкторов, и таким образом процесс переобучения проходит в разы масштабнее. Кроме того, они обучают друг друга и на месте, непосредственно в зоне проведения СВО.

Большое внимание фонд «Звезда и Лира» уделяет помощи и поддержке семьям и женам военных и мобилизованных. Недавно появился еще один ресурс, который расширит деятельность фонда в этом направлении.

«Сейчас я активно занимаюсь Комитетом семей воинов Отечества, который был создан совсем недавно при поддержке Президента, помогаю организовать его в нашей Самарской области. Он будет некой платформой и поддержкой фонду, с его помощью мы более глубоко и обширно будем заниматься поддержкой воинов и их семей. Скоро у нас откроется горячая линия, будет штаб, куда может прийти любая женщина и обратиться со своей проблемой. Даже если кажется, что это какая-то малость – мы будем относиться с уважением и поможем ее решить», – заверила директор по развитию фонда «Звезда и Лира.

Подытоживая, Екатерина Колотовкина отметила, что события прошлого года объединили всех. И местные жители, и правительство, и предприниматели помогают в любых вопросах, и сейчас нет нерешаемых проблем, нужно только попросить помощи.