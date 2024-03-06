Психологи УИС СО регулярно используют игротерапию в работе с несовершеннолетними

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Среди методов коррекции и реабилитации, социальной дезадаптации и девиантного поведения несовершеннолетних особое место занимает игротерапия.



Старший психолог психологической лаборатории ИК-15 лейтенант внутренней службы Дарья Сабурова в своей работе с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, содержащимися в ПФРСИ при учреждении, активно использует методы игротерапии. Особый интерес у подростков вызвала игра «Вершина», направленная на коррекцию криминальных поведенческих установок и формирование позитивных жизненных стратегий.



Игра способствует установлению контакта между психологом и несовершеннолетними, формированию у подростков критического отношения к своему поведению и поступкам, позитивных навыков и ценностных ориентаций, а также коррекции деформированных элементов ценностно-смысловой сферы личности и эмоционального фона настроения.



Вместе с тем, начальник психологической лаборатории СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области майор внутренней службы Алевтина Приданова отмечает, что во время игры «Вершина» необходимо одновременно выполнять игровые задания. Это формирует взаимную связь между участниками. Занятия строятся таким образом, чтобы каждый сумел проявить себя, не боясь ошибиться. Подростки с интересом выполняют предлагаемые задания, обсуждают ситуации, обосновывая свою точку зрения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области