Психологи УФСИН СО используют арт-терапию в работе с несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО

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В преддверии Нового года пенитенциарные психологи творчески подходят к воспитательной работе с подростками, содержащимися в следственном изоляторе №2. Тем более что мальчишкам нравится все яркое и неожиданное.

Для создания у несовершеннолетних подследственных положительных эмоций психологами учреждения была проведена краткосрочная позитивная терапия «Новогодняя красавица». На занятии были использованы разные виды арт-терапии. Ребята активно включились в работу, с удовольствием рисовали новогоднюю елку, украшали ее игрушками, созданными своими руками.

"Проведенное мероприятие, - сказала начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова, - помогло подросткам выразить свои чувства, погрузиться в атмосферу праздника и получить положительные эмоции, которых так не хватает в местах лишения свободы", - сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области