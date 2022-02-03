Психологи УФСИН Самарской области внедрили технику правополушарного рисования

122

Психолог отделения психологического обеспечения УИИ капитан внутренней службы Ксения Шешунова использует новые формы работы с сотрудниками.

Техника правополушарного рисования — это «отключение» логического левого полушария и высвобождение творчества путем включения правого. Происходит это через специальные упражнения. К ним относится: рисование пальцами рук, рисование с игнорированием границ листа (холста), создание творческой атмосферы с помощью музыки и расслабляющих упражнений.

Во время занятия у его участников происходит активное развитие связей между полушариями. В результате люди получают повышение концентрации внимания, проработку эмоций и чувств, реализацию своих способностей. Кроме того, проведена профилактика возрастных заболеваний головного мозга.

"Как любая арт-терапевтическая техника, правополушарное или интуитивное рисование помогает избавиться от негативных эмоций, повысить свою самооценку, - говорит начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова. - Новые методы работы наших специалистов должны войти в практику каждого психолога УИС", передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области