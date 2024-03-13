Психолог: стресс может быть полезен в работе

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Стресс может быть полезен в работе, поскольку позволяет мотивировать специалистов на разрешение трудных задач, что способствует их личностному и профессиональному росту. Об этом 13 марта «Известиям» сообщил кандидат психологических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой психологии труда и психологического консультирования государственного университета просвещения Вадим Киселев.

«Стресс является неотъемлемым спутником профессиональной деятельности, особенно для тех профессий, которые связны с постоянными социальными взаимодействиям. Например, учителя, страховые агенты, руководители среднего и низшего звена наиболее подвержены воздействию стресс-факторов коммуникативной природы, к числу которых относятся упреки, издевки, приказы, угрозы, оскорбления и другие проявления вербальной агрессии. В ряде случаев стресс на работе порождают неудобный график, режим многозадачности, плохо организованное рабочее пространство, цейтнот при выполнении трудовых обязанностей и переизбыток информации», — сказал он.

При этом, по словам Киселева, иногда стресс оказывается очень полезным, поскольку позволяет мотивировать специалистов на разрешение трудных задач, что способствует их личностному и профессиональному росту. Такой стресс является положительным и называется эустрессом: работник стремится доказать самому себе и другим, что может быть полезен организации, а потому готов демонстрировать свои лучшие качества, объяснил психолог.

Опыт преодоления сложностей очень ценен, поскольку в дальнейшем работник может применять его в аналогичных случаях, проявляя стрессоустойчивость, основанную на осознании своих способностей и возможностей решать схожие проблемы.

«Однако не стоит забывать, что многое зависит от интенсивности и продолжительности воздействия стресс-факторов на нашу психику. Длительность стресса, восприятие негативных условий деятельности как постоянной угрозы личному благополучию приводят к травмирующему воздействию на работника, что может в крайних случаях стать причиной возникновения у него серьезных заболеваний. Такой тяжелый стресс с негативными последствиями для здоровья называют дистрессом. Здоровое количество стресса для каждого из нас — весьма субъективный показатель. Чтобы не стать жертвой дистресса, работнику с низкой стрессоустойчивостью важно развивать навыки эмоциональной саморегуляции, соблюдать адекватный режим труда и отдыха, находить для себя смыслы в других сферах жизни, а также сохранять оптимизм и чувство юмора», — заключил эксперт.