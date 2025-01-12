Психолог рекомендовал восстановить режим сна после новогодних праздников

169

После новогодних праздников порой остается ощущение усталости и разбитости вместо ожидаемого прилива энергии. О причинах такого влияния длительного отдыха рассказал психолог и нейрокоуч Николай Якимов в интервью «Газете.Ru» в субботу, 11 января.

«Праздники, несмотря на всю их радость, могут стать причиной послепраздничного истощения. Нарушение привычного ритма жизни, поздние застолья, обилие тяжелой пищи и недостаток физической активности перегружают организм. Это дополняется биохимическими процессами в мозге: резкий подъем уровня дофамина и серотонина на фоне праздника сменяется их спадом, что приводит к апатии, снижению настроения и отсутствию мотивации», — объяснил психолог.

По его словам, и без того разбитое состояние дополнительно усугубляется вхождением в рабочий ритм: появляется множество планов и задач, за выполнение которых необходимо взяться как можно скорее. Вкупе с предпраздничным обилием работы, когда перед новым годом многие компании доделывают невыполненное за завершающийся год, уровень усталости становится еще на порядок выше.

«Под воздействием стресса гипоталамус, гипофиз и надпочечники начинают активно вырабатывать гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин. Кортизол помогает мобилизовать энергию и ресурсы для решения задач, но при длительном воздействии он приводит к ухудшению концентрации, снижению когнитивных способностей и даже истощению нейронов в ключевых областях мозга, включая гиппокамп», — рассказал Якимов.

Чтобы быстрее восстановиться и войти в рабочий ритм с новыми силами, психолог порекомендовал для начала восстановить режим сна и хорошо выспаться. Это позволит стабилизировать гормональный баланс. Не помешают и прогулки на свежем воздухе, а также занятия спортом, лучше всего — на природе, пишут "Известия".

«Важно добавить в распорядок дня простые ритуалы, которые приносят удовольствие. Например, чашка любимого напитка, чтение книги или дневник благодарности. Такие «быстрые дофамины» активируют зоны мозга, отвечающие за удовольствие, и помогут быстрее перейти от праздников к рабочему настрою», — посоветовал Якимов.

Кроме того, психолог отметил важность грамотного тайм-менеджмента и посоветовал делать перерывы в 5–10 минут через каждые 25–30 минут работы.

«Начать год без эмоционального истощения действительно возможно. Главная задача — заботиться о себе, расставлять приоритеты и давать себе время для отдыха», — заключил он.