После ЧП люди были вынуждены переехать в другое жилье, в котором очень мало места и нет газа.
Вячеслав Федорищев помог многодетной семье, у которой сгорел дом
По словам психолога, память фиксирует не только события и места, но и запахи, которые способны вызвать сильные ассоциации.
Психолог рассказала, какой аромат активизирует мозг
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
Психолог рассказала, какой аромат активизирует мозг

26 августа 2025 20:31
121
По словам психолога, память фиксирует не только события и места, но и запахи, которые способны вызвать сильные ассоциации.

Психолог Дарья Сальникова рассказала, какой аромат поможет настроиться на работу и активизирует мозг, пишут "Известия".

 

 

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что цитрусовые ароматы помогают взбодриться, придают уверенности и активизируют работу мозга. А запах свежего хлеба, наоборот, пробуждает чувство ностальгии, так как тесно связан с памятью.

По словам психолога, память фиксирует не только события и места, но и запахи, которые способны вызвать сильные ассоциации. Например, духи любимого или аромат кожи близкого человека. Существуют даже специальные ароматические аппараты, создающие подобные ощущения.

 

Фото:  pxhere.com

