Психолог рассказала, какой аромат активизирует мозг

Психолог Дарья Сальникова рассказала, какой аромат поможет настроиться на работу и активизирует мозг, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что цитрусовые ароматы помогают взбодриться, придают уверенности и активизируют работу мозга. А запах свежего хлеба, наоборот, пробуждает чувство ностальгии, так как тесно связан с памятью.

По словам психолога, память фиксирует не только события и места, но и запахи, которые способны вызвать сильные ассоциации. Например, духи любимого или аромат кожи близкого человека. Существуют даже специальные ароматические аппараты, создающие подобные ощущения.

Фото: pxhere.com