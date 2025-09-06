Я нашел ошибку
В Самаре пройдут чемпионат и первенство Самарской области и соревнования среди любителей по триатлону в дисциплине «дуатлон»
Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"
Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка
Психолог назвала симптомы синдрома упущенного лета
В Милане проходит прощание с модельером Джорджо Армани
В Самарской области продолжается Всероссийская акция МВД «Помоги пойти учиться»
В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры
В России на 30% выросло число выявленного взяточничества
Психолог назвала симптомы синдрома упущенного лета

6 сентября 2025 12:35
139
Психолог назвала симптомы синдрома упущенного лета

Ощущение упущенного времени, раздражительность, сравнение себя с другими — всё это признаки синдрома упущенного лета. Психолог Скандинавского центра здоровья Елена Шидловская рассказала «Известиям» 6 сентября, почему он возникает, как отличить его от депрессии и какие шаги помогают избежать осенней хандры.

Синдром упущенного лета — это не заболевание, а психологическое состояние, которое формируется в конце сезона. Человек замечает разрыв между тем, как он хотел провести лето, и тем, что получилось в реальности. Появляются сожаления, чувство упущенных возможностей, FOMO (страх упустить что-то важное), раздражительность. Нередко возникают прокрастинация, перепады настроения, поверхностный сон и навязчивые мысли о нереализованных планах, пишут "Известия".

«Сокращение светового дня меняет циркадные ритмы (суточные биологические часы организма, регулирующие сон и настроение) и отражается на эмоциональном фоне. Социальные установки усиливают ожидания — лето традиционно воспринимается как время отдыха и каникул, и к августу включается «проверка планов», — объяснила специалист.

