Психолог назвала симптомы синдрома упущенного лета

Ощущение упущенного времени, раздражительность, сравнение себя с другими — всё это признаки синдрома упущенного лета. Психолог Скандинавского центра здоровья Елена Шидловская рассказала «Известиям» 6 сентября, почему он возникает, как отличить его от депрессии и какие шаги помогают избежать осенней хандры.

Синдром упущенного лета — это не заболевание, а психологическое состояние, которое формируется в конце сезона. Человек замечает разрыв между тем, как он хотел провести лето, и тем, что получилось в реальности. Появляются сожаления, чувство упущенных возможностей, FOMO (страх упустить что-то важное), раздражительность. Нередко возникают прокрастинация, перепады настроения, поверхностный сон и навязчивые мысли о нереализованных планах, пишут "Известия".

«Сокращение светового дня меняет циркадные ритмы (суточные биологические часы организма, регулирующие сон и настроение) и отражается на эмоциональном фоне. Социальные установки усиливают ожидания — лето традиционно воспринимается как время отдыха и каникул, и к августу включается «проверка планов», — объяснила специалист.