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Психолог назвала фразы и слова-установки, травмирующие детскую психику

13 сентября 2022 22:34
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Психолог подчеркнула опасность фраз, унижающих способности детей.

Некоторые фразы и слова-установки, произносимые родителями, могут навредить психике ребенка, пишут "Известия". Об этом рассказала во вторник, 13 сентября, медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских в беседе с «Газетой.Ru».

По ее мнению, такие слова, как «молодец», «умница», «ты самый-самый» и подобные поддерживают лишь эго-функцию и могут спровоцировать у детей страх свершить ошибку или отказ от принятия уже совершенной ошибки.

Психолог советует употреблять такие слова, как «у тебя получается», «ты можешь это сделать» — то есть хвалить нужно за старания ребенка что-то сделать или за уже совершенные действия.

По словам Крушинских, также не следует сравнивать детей с родственниками или сверстниками. Ни в коем случае нельзя произносить фразы типа «ты такой же, как твой непутевый отец», «весь в деда» и «ты бездельник, как и твой брат» и тому подобное. Когда ребенок слышит эти фразы, считает специалист, он невольно может перенять упоминаемые в них черты. Нужно подчеркивать лишь положительные качества и достижения личности и способность ребенка достичь подобного.

Также, по мнению психолога, не стоит выражать запреты, связанные с чувствами ребенка, — не надо говорить «нельзя плакать», «мужчины не плачут» и так далее.

Крушинских подчеркнула опасность фраз, унижающих способности детей. Не подойдут такие слова, как «у тебя руки крюки», «медведь на ухо наступил», «пишешь как курица лапой» и прочие подобные. Они могут в будущем развить блок на определенную деятельность у ребенка.

Самое вредное, что могут сказать родители ребенку, — это фразы, вселяющие чувство вины и стыда перед родителями, такие как «мы столько сделали, а ты неблагодарный», «тебе должно быть стыдно перед родителями» и тому подобные, заключила психолог.

 

Фото:   ru.freepik.com

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