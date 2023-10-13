Психолог детской тольяттинской больницы рассказала, как родителям сохранить психическое здоровье ребенка

Что может вызвать у ребенка эмоциональное напряжение?
Как помочь ему эмоционально отдохнуть?
Что такое техника активного слушания?
Об этом рассказывает медицинский психолог Тольяттинской городской детской клинической больницы Олеся Иванова:
«Влияние на психическое здоровье ребенка от рождения и до подросткового возраста оказывают множество социальных, психологических и биологических факторов.
Определяющим фактором на каждом этапе развития являются детско-родительские отношения. Именно качество эмоционального взаимодействия родителя с ребенком определяет его психическое здоровье.
В детском саду отсутствие мамы и новые социальные связи, в школе – конкурентная среда и ускоренный темп жизни – могут вызвать эмоциональное напряжение у ребенка. Задача родителей дома – восстановить баланс, дать возможность ребенку эмоционально отдохнуть.
Общайтесь с ребенком – задавайте вопросы, обсуждайте проблемы, слушайте и пытайтесь понять его.
Находите время для совместных мероприятий – настольные игры, прогулки, занятия спортом всей семьей.
Выделяйте положительные качества ребенка и хвалите его за достижения.
В общении с ребенком применяйте техники активного слушания.
Если у ребенка эмоциональная проблема, то его следует активно выслушать, дать ему понять, что вы знаете о его переживании.
Техника активного слушания: родитель, внимательно выслушав ребенка, возвращает ему его же слова, при этом не задавая уточняющих вопросов, не споря и не давая советов.
Когда ребенок ищет понимания, а в ответ получает нравоучение, конструктивного диалога, как правило, достичь уже не удается.
Необходимо повторить вслух чувства ребенка в данный момент. Например, «Вижу, что ты расстроился, что твоя игрушка сломалась. Ты рассержен». Этот метод дает возможность ребенку взглянуть на свои переживания со стороны, раскрыть суть проблемы и часто самостоятельно найти решение».
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