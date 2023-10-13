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Психолог детской тольяттинской больницы рассказала, как родителям сохранить психическое здоровье ребенка

13 октября 2023 20:53
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Определяющим фактором на каждом этапе развития являются детско-родительские отношения.

Что может вызвать у ребенка эмоциональное напряжение?

Как помочь ему эмоционально отдохнуть?

Что такое техника активного слушания?

Об этом рассказывает медицинский психолог Тольяттинской городской детской клинической больницы Олеся Иванова:

«Влияние на психическое здоровье ребенка от рождения и до подросткового возраста оказывают множество социальных, психологических и биологических факторов.

 Определяющим фактором на каждом этапе развития являются детско-родительские отношения. Именно качество эмоционального взаимодействия родителя с ребенком определяет его психическое здоровье.

В детском саду отсутствие мамы и новые социальные связи, в школе – конкурентная среда и ускоренный темп жизни – могут вызвать эмоциональное напряжение у ребенка. Задача родителей дома – восстановить баланс, дать возможность ребенку эмоционально отдохнуть.

 Общайтесь с ребенком – задавайте вопросы, обсуждайте проблемы, слушайте и пытайтесь понять его.
 Находите время для совместных мероприятий – настольные игры, прогулки, занятия спортом всей семьей.
 Выделяйте положительные качества ребенка и хвалите его за достижения.
В общении с ребенком применяйте техники активного слушания.

Если у ребенка эмоциональная проблема, то его следует активно выслушать, дать ему понять, что вы знаете о его переживании.

Техника активного слушания: родитель, внимательно выслушав ребенка, возвращает ему его же слова, при этом не задавая уточняющих вопросов, не споря и не давая советов.

Когда ребенок ищет понимания, а в ответ получает нравоучение, конструктивного диалога, как правило, достичь уже не удается.

Необходимо повторить вслух чувства ребенка в данный момент. Например, «Вижу, что ты расстроился, что твоя игрушка сломалась. Ты рассержен». Этот метод дает возможность ребенку взглянуть на свои переживания со стороны, раскрыть суть проблемы и часто самостоятельно найти решение».

 

Фото:   ru.freepik.com

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