Психолог детской тольяттинской больницы рассказала, как родителям сохранить психическое здоровье ребенка

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Что может вызвать у ребенка эмоциональное напряжение?



Как помочь ему эмоционально отдохнуть?



Что такое техника активного слушания?



Об этом рассказывает медицинский психолог Тольяттинской городской детской клинической больницы Олеся Иванова:



«Влияние на психическое здоровье ребенка от рождения и до подросткового возраста оказывают множество социальных, психологических и биологических факторов.



Определяющим фактором на каждом этапе развития являются детско-родительские отношения. Именно качество эмоционального взаимодействия родителя с ребенком определяет его психическое здоровье.



В детском саду отсутствие мамы и новые социальные связи, в школе – конкурентная среда и ускоренный темп жизни – могут вызвать эмоциональное напряжение у ребенка. Задача родителей дома – восстановить баланс, дать возможность ребенку эмоционально отдохнуть.



Общайтесь с ребенком – задавайте вопросы, обсуждайте проблемы, слушайте и пытайтесь понять его.

Находите время для совместных мероприятий – настольные игры, прогулки, занятия спортом всей семьей.

Выделяйте положительные качества ребенка и хвалите его за достижения.

В общении с ребенком применяйте техники активного слушания.



Если у ребенка эмоциональная проблема, то его следует активно выслушать, дать ему понять, что вы знаете о его переживании.



Техника активного слушания: родитель, внимательно выслушав ребенка, возвращает ему его же слова, при этом не задавая уточняющих вопросов, не споря и не давая советов.



Когда ребенок ищет понимания, а в ответ получает нравоучение, конструктивного диалога, как правило, достичь уже не удается.

Необходимо повторить вслух чувства ребенка в данный момент. Например, «Вижу, что ты расстроился, что твоя игрушка сломалась. Ты рассержен». Этот метод дает возможность ребенку взглянуть на свои переживания со стороны, раскрыть суть проблемы и часто самостоятельно найти решение».

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