Психиатр: привычка сидеть нога на ногу в общественном транспорте связана с чрезмерным эгоизмом

Привычка сидеть в общественном транспорте положив ногу на ногу или прослушивать голосовые сообщения связана с чрезмерным эгоизмом, заявил «Известиям» психиатр, сексолог Алексей Вилков.

«У такого человека проявляются так называемые акцентуации характера (самые яркие черты) — чрезмерный эгоизм, эгоцентризм, неуважение к личным границам окружающих. Эти люди считают, что им можно всё, для них стерто понимание этики и морали. Они склонны рисковать, нарушать правила, думая, что им повезет», - поясняет Вилков.

Нарушителей чужих личных границ не напугать возможными наказаниями и санкциями, если ограничения не такие уж серьезные.

«Они поступают как им удобно, не понимая, что это причиняет неудобство окружающим. А вот справедливые замечания в свой адрес обычно воспринимают как нарушение своих собственных границ. К этому они обычно очень чувствительны, что приводит к раздражению и агрессивным реакциям с их стороны», - заключил психиатр.