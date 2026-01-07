Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди наиболее значимых объектов — подъезд к селу Большая Глушица, где выполнен капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 1,4 км и моста через реку Глушичка.
В регионе обновлены дороги, ведущие к объектам духовного наследия
В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи.
«Вызов»: как в губернии меняют подход к поддержке семей в кризисной ситуации
Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка.
Сегодня на лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках  
Глава города отметил, что этот светлый праздник отмечают сегодня миллионы православных христиан во всем мире.
Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством Христовым
Они поступают как им удобно, не понимая, что это причиняет неудобство окружающим.
Психиатр: привычка сидеть нога на ногу в общественном транспорте связана с чрезмерным эгоизмом
Для этого предполагается проведение комплексного анализа, по итогам которого должны быть подготовлены предложения, направленные на устойчивое улучшение социально-экономического положения пенсионеров.
В России планируют ввести постоянный мониторинг финансового положения пенсионеров
Главное богослужение в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.
Православные верующие Самары встретили праздник светлого Рождества Христова
В Самаре праздничные поздравления на дом получили более ста фронтовиков -участников  Великой Отечественной войны.
«Вы - наши легенды!»: в Самарской области  поздравили с новогодними праздниками ветеранов Великой Отечественной войны
Психиатр: привычка сидеть нога на ногу в общественном транспорте связана с чрезмерным эгоизмом

187
Они поступают как им удобно, не понимая, что это причиняет неудобство окружающим.

Привычка сидеть в общественном транспорте положив ногу на ногу или прослушивать голосовые сообщения связана с чрезмерным эгоизмом, заявил «Известиям» психиатр, сексолог Алексей Вилков.

«У такого человека проявляются так называемые акцентуации характера (самые яркие черты) — чрезмерный эгоизм, эгоцентризм, неуважение к личным границам окружающих. Эти люди считают, что им можно всё, для них стерто понимание этики и морали. Они склонны рисковать, нарушать правила, думая, что им повезет», - поясняет Вилков.

Нарушителей чужих личных границ не напугать возможными наказаниями и санкциями, если ограничения не такие уж серьезные.

«Они поступают как им удобно, не понимая, что это причиняет неудобство окружающим. А вот справедливые замечания в свой адрес обычно воспринимают как нарушение своих собственных границ. К этому они обычно очень чувствительны, что приводит к раздражению и агрессивным реакциям с их стороны», - заключил психиатр.

В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
803
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
693
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
653
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
899
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
875
Весь список