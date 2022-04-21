Прямая трансляция: Главную Пасхальную службу проведет Митрополит Сергий в Софийском соборе Самары

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В Софийском соборе пройдет праздничное богослужение в честь Пасхи Христовой, а также будет организована прямая трансляция.

В ночь с 23 на 24 апреля состоится главный праздник всего церковного года, смысловой центр православного календаря – Пасха. В прошлом году праздник Воскресения Христова проходил в сложных условиях. Патриарх Кирилл тогда призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов.

В настоящее время в Самарской области, как и по всей России, частично снимаются ограничения, касающиеся присутствия людей в общественных местах. Что касается храмов, на данный момент обязательно соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Главную Пасхальную службу в Самарском регионе проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.

Во время празднования Пасхи Христовой праздничное богослужение из Софийского собора будет транслироваться в прямом эфире на ГТРК «Самара». Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале «Самара 24», сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГТРК «Самара», а также на канале «Губерния», информационном портале СОВА и в ВКонтакте.

Также трансляция также будет вестись в паблике «Самарская область» ВКонтакте.

Начало трансляции 23 апреля в 23:30.

Фото из открытых источников