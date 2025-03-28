Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей»

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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Ростелеком» разработал специальный раздел «Диктант Победы» (https://lc.rt.ru/victorydictation) на образовательной платформе «Лицей», который позволит подготовиться к одноименной акции.

Тематические видеоуроки и конспекты, а также пробные тестирования помогут школьникам и их родителям подготовиться к главному историческому диктанту страны, который пройдет 25 апреля 2025 года. Материалы доступны бесплатно и без регистрации до 15 мая.

Уже сейчас на сайте диктанта размещены проверочные тесты, они обновляются каждые две недели и помогают сориентироваться, какие знания необходимо подтянуть.

Всего за один академический час участники должны быстрее всех правильно ответить на 25 вопросов различных уровней сложности о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

На образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» размещен видеокурс от Российского военно-исторического общества, который освежит знания о Великой Отечественной войне. Систематизировать знания помогут конспекты и тесты по каждой теме. Пять пробных вариантов «Диктанта Победы» прошлых лет, которые также представлены на образовательной платформе, позволят пользователям полностью погрузиться в атмосферу предстоящей акции и реально оценить уровень подготовки.

Материалы по «Диктанту Победы» актуальны как для школьников, так и для их родителей.

В этом году международная акция «Диктант Победы» пройдет по всей стране и в 80 странах мира. Минобрнауки России организует площадки в университетах страны и их зарубежных филиалах. Впервые к написанию теста подключится фонд «Защитники Отечества» — площадками для проведения станут его региональные филиалы.

В 2024 году исторический тест перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали — она доступна на английском и китайском языках.