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В 2023 году на 26 февраля выпадает особый день — Прощеное воскресенье. Что же это за воскресенье такое, когда нам надо всех прощать?



Прощёное воскресе́нье – последнее воскресенье накануне Великого поста у православных христиан. Оно имеет три названия: Неделя сыропустная (сырная), Адамово изгнание и Прощеное воскресенье. Первые два названия встречаются в богослужебных книгах, а наименование «Прощеное воскресенье» — исключительно обиходное и употребляется только в православном быту.



Соответственно трем названиям данного воскресного дня, его богослужение заключает в себе три темы: грехопадение Адама и его следствия, вступление в Великий пост и прощение ближних.

Название «Прощеное воскресенье» обусловлено совершением вечером в этот день Чина прощения. Его основа связана с древней традицией египетского монашества, когда на время поста перед Пасхой иноки удалялись в безлюдные пустынные места. Там они усиливали аскетические подвиги, предаваясь сосредоточенной напряженной молитве и покаянию ради особого внутреннего очищения. Впоследствии традиция испрашивать прощения и примиряться с ближними накануне Великого поста получила широкое распространение среди мирян. Такая практика помогает лучше настроиться на покаяние, приступить к соблюдению поста в возвышенном состоянии духа.



Помимо церковных, есть еще народные обычаи. Прощеное воскресенье – последний день масленицы. Поэтому считается, что ее надо как следует проводить, собравшись за праздничным столом с блинами. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения.

Поэтому в старину этот день был одним из самых весёлых. В Прощеное воскресенье устраивали масштабные гуляния, состязались в кулачных боях. А в конце праздника сжигали чучело масленицы, сообщает пресс-служба Историчекого парка Самары.

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