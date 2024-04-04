Промышленный район возглавил рейтинг самых комфортных районов Самары для удаленщиков

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Яндекс Недвижимость и hh.ru провели совместное исследование и выяснили, как устроен быт российских удаленщиков. Аналитики также выяснили, как за последние годы изменился рынок труда, насколько выросла популярность удаленной работы, и как россияне, работающие удаленно, предпочитают обустраивать свой дом.

Удаленка и гибрид

За последние 3 года в России количество вакансий, в которых предлагается удаленный формат работы, выросло на 68%. По итогам 2023 года доля таких вакансий на рынке достигла почти 7%. При этом гибридный формат работы (периодическое посещение офиса) набирает популярность еще быстрее. Количество вакансий с таким форматом работы выросло в 5,7 раза с 2021 года. По данным исследования, сегодня каждый десятый россиян работает в удаленном формате, а еще 13% — в гибридном графике.

В Самаре количество гибридных вакансий с 2021 года выросло почти в два раза. Удаленных вакансий стало больше на 50%

В Самарской области доля с упоминанием гибрида в 2023 году - 0,9% (было 0,2% в 2021 году). Доля с упоминанием удаленки в регионе за 2023 году достигла 7,0% (было 6,3% в 2021).

Место жительства и пространство для работы

Эксперты опросили жителей крупных городов России, и выяснили, как они предпочитают организовывать свое рабочее пространство, а также насколько важна для них удаленность дома от места работы.

74% всех респондентов считают важным расстояние от места жительства до работы. 44% хотели бы тратить на дорогу не более получаса, 42% — не более часа, 8% — не более полутора часов и лишь 6% готовы добираться до работы 2 часа.

Из числа тех, кто отметил важность расстояния от дома для работы, 27% готовы купить жилье ближе к офису, а еще 19% рассмотрели бы вариант аренды жилья ближе к работе.

Среди респондентов, работающих полностью удаленно, гибридно (с периодическим посещением офиса) и проектно каждый четвертый организовал рабочее место в спальне, каждый пятый имеет свой отдельный кабинет, а каждый десятый работает за кухонным столом. При этом почти половина тех, кто работает удаленно, гибридно или проектно, работает в том числе из кафе, 23% посещает соседские центры, а 17% — коворкинги.

Лучшие районы для удаленщиков в Самаре

Согласно данным исследования, в среднем на одну удаленную вакансию, размещенную компаниями Самарской области в 2023 году, рассматривалось 73 человека. Это на 37% больше, чем в 2021 году. В то же время на одну очную вакансию в регионе в 2023 году приходится в среднем 20 приглашений.

В 2023 году жители Самарской области откликались на вакансии с удаленкой в Москве более 647 тысяч раз, а на аналогичные вакансии в Санкт-Петербурге — более 146 тысяч раз. Доля самарчан, которые ищут удаленные вакансии в Москве, достигла 3,5% от общего числа соискателей по всей России.

Тенденция к увеличению удаленных вакансий влияет и на то, как развивается городская инфраструктура. За последние годы во многих городах и их районах появилось больше локаций и жилых комплексов, которые подходят для людей, ведущих не офисный образ жизни (парки, велопарковки, кофейни, антикафе, фитнес-клубы).

Работа, не требующая ежедневного посещения офиса, может отражаться на физической активности человека не в лучшую сторону, поэтому при анализе комфортности районов были в том числе учтены инфраструктурные параметры*, способствующие активному образу жизни. Также были выделены точки общественного питания, где можно и работать, и разнообразно питаться.

Топ-3 районов для «удаленщиков» в Самаре выглядит следующим образом:

Промышленный — бассейны, скверы, сапсерфинг и фитнес (всего 1083 объекта). Октябрьский — велопарковки, спортплощадки, йога, школа плавания и лесные массивы (всего 1077 объектов). Кировский — парки, прокат велосипедов и самокатов и спортивные комплексы (всего 850 объектов).

Также аналитики оценили лучшие районы для удаленной работы в крупных городах России. Эксперты проанализировали инфраструктуру районов Екатеринбурга, Москвы, Нижний Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сочи и Уфы. Исследование также помогло составить рейтинг лучших районов для удаленной работы по всей стране. В него вошли только три московских района.

Топ-10 районов для удаленщиков среди всех городов России по количеству объектов инфраструктуры:

Пресненский в Москве — район, где больше всего спортивных площадок Центральный в Сочи — велопарковки, скверы и йога Тверской в Москве — здесь большой выбор разных ресторанов, кафе и кофеен Басманный в Москве — много бассейнов и дайвинг Адлерский в Сочи — рестораны, кафе и парки Ленинский в Екатеринбурге — здесь много велопарковок, кафе и кофеен Чкаловский в Екатеринбурге — лес, прокат велосипедов и вейк-клуб Кировский в Екатеринбурге — лесопарк, прокат самокатов и скалодром Ленинский в Новосибирске — велопарковки, спортзалы и кофейни Нижегородский в Нижнем Новгороде — парки, сапсерфинг и пилатес



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