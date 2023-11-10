Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежегодно в Похвистневскую больницу госпитализируют порядка 1000 взрослых и детей с травмами.
Жители Похвистнево и близлежащих районов получают помощь в новом отделении
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированнымв Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
11 ноября в Самарской области без осадков, до +6°С
Курение табака — основной фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких . Курение более чем в 10 раз увеличивает  риск  развития ХОБЛ.
Хронические респираторные заболевания - фактор риска развития сердечно-сосудистых болезней и рака легкого
Всего с жителями села заключено 126 договоров на догазификацию, 80 домовладений подключены к сетевому газу.
В селе Ягодное Самарской области построены три распределительных газопровода
Проверяющие обратили внимание на строгое соблюдение законности, вежливое и корректное общение с гражданами и на условия, в которых местные жители ожидают приема.
«Гражданский мониторинг»: в Кошкинском районе при проведении мероприятия общественники сняли видеоролик
Программа рабочей поездки была содержательной и насыщенной.
Прокурорские работники  посетили СИЗО-2 УФСИН СО
В ближайшие месяцы в регион планируют поставить более 200 единиц подвижного состава общественного транспорта.
В губернии продолжается обновление парка общественного транспорта
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.93
-0.27
EUR 98.41
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
«Нет ненависти и вражде»: Самарская область присоединилась к Всероссийской акции
Шедевры Баха прозвучат в зале Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Прокурорские работники  посетили СИЗО-2 УФСИН СО

10 ноября 2023 15:12
146
Программа рабочей поездки была содержательной и насыщенной.

В следственный изолятор № 2 (город Сызрань) рабочую поездку совершили заместитель прокурора Самарской области Евгений Бендовский и начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Андрей Кидун.

Прокуроров сопровождал начальник отдела аппарата управления по правам человека в Самарской области Павел Адоевский, член ОНК Алмаз Хусаинов, заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко и помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.

Программа рабочей поездки была содержательной и насыщенной. Должностные лица посетили камеры для содержания подозреваемых несовершеннолетних и женщин. Также побывали в отряде по хозяйственному обслуживанию, ознакомились с работой пищеблока и медицинской части.

В завершении состоялся прием подследственных по личным вопросам. Заявителей интересовал широкий круг  проблем, начиная с порядка получения условно-досрочного освобождения и завершая лишением родительских прав.

Каждый из заявителей получил исчерпывающий ответ, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
10 ноября 2023  12:53
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
220
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
10 ноября 2023  12:01
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
305
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
10 ноября 2023  09:54
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
193
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
9 ноября 2023  16:02
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
539
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
9 ноября 2023  11:53
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
383
Весь список