Прокурорские работники  посетили СИЗО-2 УФСИН СО

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В следственный изолятор № 2 (город Сызрань) рабочую поездку совершили заместитель прокурора Самарской области Евгений Бендовский и начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Андрей Кидун.

Прокуроров сопровождал начальник отдела аппарата управления по правам человека в Самарской области Павел Адоевский, член ОНК Алмаз Хусаинов, заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко и помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.

Программа рабочей поездки была содержательной и насыщенной. Должностные лица посетили камеры для содержания подозреваемых несовершеннолетних и женщин. Также побывали в отряде по хозяйственному обслуживанию, ознакомились с работой пищеблока и медицинской части.

В завершении состоялся прием подследственных по личным вопросам. Заявителей интересовал широкий круг проблем, начиная с порядка получения условно-досрочного освобождения и завершая лишением родительских прав.

Каждый из заявителей получил исчерпывающий ответ, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области