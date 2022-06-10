Прокурор Самары Артем Ярыгин проведет личный прием граждан

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15 июня 2022 года с 10:00 до 13:00 по адресу: город Самара, улица Красноармейская, 32 прокурор города Самара Артем Ярыгин проведет прием населения по вопросам нарушений прав граждан коллекторскими агентствами и иными организациями при взыскании просроченной задолженности.

Прием будет осуществляться по предварительной записи.

Запись на прием и справки – по следующим телефонам: 332-29-44, 333-54-28 (отдел по рассмотрению обращений и приему граждан Прокуратуры области).

Отметим, что 14-15 июня аналогичные личные приемы запланированы также в городах Тольятти, Чапаевске, Новокуйбышевске и Сызрани. Подробнее – по ссылке.

Фото: соцсети