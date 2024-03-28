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Прокурор, члены ОНК и начальник отдела аппарата УПЧ СО посетили ИК-10 УФСИН СО

28 марта 2024 18:04
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В завершении мероприятия состоялось совещание с руководящим составом ИК-10, а также прием осужденных по личным вопросам.

С рабочим визитом ИК-10 УФСИН России по Самарской области посетили прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков, начальник отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области Павел Адоевский, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Самарской области Алексей Колесников и другие.

Сопровождали должностных лиц начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов, администрация исправительного учреждения.

Во время посещения колонии прокурор Игорь Сядуков и общественники ознакомились с условиями содержания в штрафном изоляторе и в карантинном отделении. Проверили состояние жилого сектора и производственных помещений. После чего посетили столовую для осужденных, банно-прачечный комбинат, пекарню, медсанчасть.

В завершении мероприятия состоялось совещание с руководящим составом ИК-10, а также прием осужденных по личным вопросам. Заявителей интересовали вопросы материально-бытового и медицинского обеспечения. Каждый из обратившихся получил исчерпывающий ответ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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