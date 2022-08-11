Производственники УФСИН СО приняли участие в фестивале сотрудников УИС

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По сложившейся доброй традиции специалисты отдела трудовой адаптации осужденных участвовали в 41-м фестивале сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Они продемонстрировали участникам и гостям мероприятия возможности производственного сектора уголовно-исполнительной системы.

Сотрудниками развернута выставка продукции, выпускаемой в исправительных учреждениях. Здесь демонстрировались швейные изделия, в том числе специальная одежда, постельные принадлежности.

Кроме того, посетители смогли увидеть изделия из металла и весь перечень строительных материалов.

Особое внимание участников фестиваля привлекла сувенирная продукция.

Не остались незамеченными продукты питания собственного производства. Хлебобулочные изделия, вода питьевая, холодный чай каркаде, горячий шашлык, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области