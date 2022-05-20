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Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая

20 мая 2022 10:44
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Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая

В третий день Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» концертные площадки и «фестивальный городок» на 2-ой очереди Самарской набережной и площади Куйбышева ждут жителей и гостей Самарской губернии.

20 мая с 10:00 вниманию зрителей будет представлена «Региональная программа» делегаций. В 12:00 в КРЦ «Звезда» свою региональную программу под названием «Снизу вверх» представят участники из Самарской области.

Также в Самарской государственной филармонии пройдут выступления вокального направления, в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» – танцевального, в Самарском театре кукол – театрального. «Оригинальный жанр» будет представлен на двух конкурсных площадках – в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» и ДК «Железнодорожников им. А.С. Пушкина». А уже с 18:00 в УК «МТЛ Арена» состоится показ от направления «Мода».

Напомним, что получить бесплатный электронный билет и ознакомиться с конкурсной и культурно-спортивной программой можно на официальном сайте фестиваля (https://studvesna63.ru). Впервые за всю историю фестиваля все желающие могут стать зрителями конкурсных концертов участников из различных субъектов.

С 12:00 до 22:30 на 2-ой очереди Самарской набережной и площади Куйбышева продолжит свою работу «Фестивальный городок». 

Одним из интереснейших событий третьего дня юбилейного фестиваля станет концерт Российской Студенческой весны на музыкальной сцене. Также продолжатся собрания ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Организаторы подготовили для гостей «Фестивального городка» интерактивную игру PatentFast и мастер-класс с Александром Зарубиным (Сашей Стон), где участники узнают про 5 основных неудач из жизни спикера, как мотивировать себя и как построить карьеру с помощью социальных сетей.

Завершит развлекательную программу городка на площади Куйбышева группа Dabro. Начало выступления запланировано на 21:00.

Организаторы обращают внимание жителей и гостей губернии на возможные изменения в программе.

Профилактическим мерам для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, по-прежнему стоит уделять особое внимание. Соблюдение элементарных мер предосторожности, таких как ношение масок, мытьё рук и обработка антисептическими средствами, поможет сохранить здоровье.

 

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