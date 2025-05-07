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Программа мероприятий 9 и 10 мая в Самаре

7 мая 2025 14:29
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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре 9 и 10 мая пройдут памятные и торжественные мероприятия.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре 9 и 10 мая пройдут памятные и торжественные мероприятия.

9 мая в 9:00 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». В 10:00 на площади имени В.В. Куйбышева состоится традиционный военный Парад.

Важно отметить, что Парад Победы можно будет посмотреть на телеканалах Самарской области. Прямую трансляцию события обеспечит ГТРК «Самара». Торжественный марш можно будет посмотреть: в эфире телеканалов «Россия 24» и «Самара-24», на сайте tvsamara.ru, в официальных каналах компании в Telegram и RuTube, на страницах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также на телеканалах «Губерния», «Самара-ГИС», «Тольятти 24» и их социальных сетях.

Участие в Параде примут порядка 30 расчетов и 40 единиц техники. В 11:00 начнется движение колонны «Бессмертного полка». В 11:15 ожидается прямое включение с Красной площади в Москве, во время которого Президент России Владимир Путин обратится ко всем жителям страны.

С 17:00 до 19:00 будет работать полевая кухня на площади В.В. Куйбышева в сквере со стороны ул. Красноармейская. Все желающие смогут присоединиться к акции «Солдатская каша».

Вечером 9 мая в 17:00 на площади им. В.В. Куйбышева состоится праздничный концерт в честь юбилейной даты. На сцене выступят артисты и творческие коллективы Самарской области, а также звезды российской эстрады. В 18:00 запланировано выступление Заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко, в 19:20 – Народной артистки РФ Ларисы Долиной, в 20:30 – рок-группы «ЧайФ». Завершится концерт постановочным вокально-хореографическим массовым действием с участием почти 400 артистов.

Финальным аккордом торжественных мероприятий 9 мая станет праздничный фейерверк в 22:00. Запуски будут осуществляться с площади В.В. Куйбышева и с акватории Волги.

10 мая в 14:00 на набережной Волги в Самаре от памятника Григорию Засекину до бассейна ЦСКА пройдет военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества». Будут работать 36 интерактивных площадок, 2 сцены, пройдут выступления и плац-концерты духовых оркестров. В 16:00 – при хорошей погоде – пилотажная группа «Русь» на самолетах Л-39 покажет авиационное шоу. В 18:30 концертную программу представит скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем (Москва).

 

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