Программа «Мама-предприниматель» помогла жительнице Ставропольского района в развитии конного клуба

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» помогает женщинам сделать первые шаги в бизнесе. В Самарской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе. Оставить заявку можно до 8 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

В селе Ягодное Ставропольского района уже 4 года работает конный клуб «Black Horse». Анастасия Решетняк – основательница конного клуба и мама двоих детей – является победительницей проекта «Мама-предприниматель-2024».

Открыть собственную конюшню и разводить лошадей - было детской мечтой Анастасии, к которой она упорно шла. В первом классе она пошла в конно-спортивную школу, а в 16 лет уже завела свою первую лошадь.

«Сегодня у нас живут тринадцать лошадей, шесть из них – мои, остальных коневладельцы держат на постое. Посетители к нам приезжают круглый год. Одни - на прогулки с лошадьми, другие – на фотосессию, третьи – занимаются конным спортом», - рассказывает Анастасия Решетняк.

Превратить хобби в бизнес было непросто, делится хозяйка конного клуба. Помогло юридическое образование, поддержка супруга, сопровождали и специалисты центра «Мой бизнес». Здесь девушке рассказали про федеральную программу «Мама-предприниматель». Недолго думая, Анастасия отправила заявку и вошла в число участниц регионального этапа.

«В любом бизнесе первые 2 года - самые сложные, когда есть только идея и ты не знаешь, как её превратить в бизнес. Это очень тяжело, и на программе помогают стартовать. Образовательная часть была очень полезной: нам рассказали, как вести финансовую деятельность, много вопросов разбирали про целевую аудиторию. А еще на программе я получила веру в то, что мой проект значимый и перспективный», - добавляет Анастасия.

Проект конного клуба конкурсная комиссия сочла самым лучшим, Анастасия стала победительницей регионального этапа, выиграла грант и отправилась представлять Самарскую область в Москву. Полученные денежные средства помогли обеспечить кормами питомцев и сосредоточиться на улучшении условий – лошади переехали в новую, просторную конюшню. Там же, на проекте возникла новая бизнес-идея – продавать корма через маркетплейсы.

Принять участие в программе «Мама-предприниматель» могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития. С 15 по 27 сентября будет проходить специальная обучающая программа в Самаре и Тольятти от тренеров центра «Мой бизнес».

«В ходе обучения участницы освоят ключевые навыки предпринимательской деятельности — от бизнес-планирования до маркетинга и привлечения клиентов. Кроме того, их ждут менторские сессии с действующими предпринимателями, индивидуальные консультации. В финале участницы презентуют свои проекты экспертному жюри и самый перспективный получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей»,- рассказала руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

В конце года 30 победительниц региональных этапов встретятся на заключительном, федеральном этапе программы, где смогут побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» входит в перечень инструментов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

