Главные новости:
В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти.
Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране
В Новокуйбышевском отделе Управления Росреестра по Самарской области состоялось очередное рабочее совещание с представителями органа местного самоуправления.
Росреестр СО: в Самарской области продолжаются комплексные кадастровые работы
Программа мероприятий пройдет в трех разных локациях.
«Ночь кино 2025» в Музее Эльдара Рязанова. 23 августа
Полицейские, находившиеся в банке по служебному заданию
В Самарской области полицейские спасли сбережения пенсионерки от аферистов
Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие.
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области
В селе Ягодное Ставропольского района уже 4 года работает конный клуб «Black Horse».
Программа «Мама-предприниматель» помогла жительнице Ставропольского района в развитии конного клуба
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.
Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине
Программа «Мама-предприниматель» помогла жительнице Ставропольского района в развитии конного клуба

19 августа 2025 09:10
106
В селе Ягодное Ставропольского района уже 4 года работает конный клуб «Black Horse».

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» помогает женщинам сделать первые шаги в бизнесе. В Самарской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе. Оставить заявку можно до 8 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

В селе Ягодное Ставропольского района уже 4 года работает конный клуб «Black Horse». Анастасия Решетняк – основательница конного клуба и мама двоих детей – является победительницей проекта «Мама-предприниматель-2024».

Открыть собственную конюшню и разводить лошадей - было детской мечтой Анастасии, к которой она упорно шла. В первом классе она пошла в конно-спортивную школу, а в 16 лет уже завела свою первую лошадь.

«Сегодня у нас живут тринадцать лошадей, шесть из них – мои, остальных коневладельцы держат на постое. Посетители к нам приезжают круглый год. Одни - на прогулки с лошадьми, другие – на фотосессию, третьи – занимаются конным спортом», - рассказывает Анастасия Решетняк.

Превратить хобби в бизнес было непросто, делится хозяйка конного клуба. Помогло юридическое образование, поддержка супруга, сопровождали и специалисты центра «Мой бизнес». Здесь девушке рассказали про федеральную программу «Мама-предприниматель». Недолго думая, Анастасия отправила заявку и вошла в число участниц регионального этапа.

«В любом бизнесе первые 2 года - самые сложные, когда есть только идея и ты не знаешь, как её превратить в бизнес. Это очень тяжело, и на программе помогают стартовать. Образовательная часть была очень полезной: нам рассказали, как вести финансовую деятельность, много вопросов разбирали про целевую аудиторию. А еще на программе я получила веру в то, что мой проект значимый и перспективный», - добавляет Анастасия.

Проект конного клуба конкурсная комиссия сочла самым лучшим, Анастасия стала победительницей регионального этапа, выиграла грант и отправилась представлять Самарскую область в Москву. Полученные денежные средства помогли обеспечить кормами питомцев и сосредоточиться на улучшении условий – лошади переехали в новую, просторную конюшню. Там же, на проекте возникла новая бизнес-идея – продавать корма через маркетплейсы.

Принять участие в программе «Мама-предприниматель» могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития. С 15 по 27 сентября будет проходить специальная обучающая программа в Самаре и Тольятти от тренеров центра «Мой бизнес». 

«В ходе обучения участницы освоят ключевые навыки предпринимательской деятельности — от бизнес-планирования до маркетинга и привлечения клиентов. Кроме того, их ждут менторские сессии с действующими предпринимателями, индивидуальные консультации. В финале участницы презентуют свои проекты экспертному жюри и самый перспективный получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей»,- рассказала руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. 

В конце года 30 победительниц региональных этапов встретятся на заключительном, федеральном этапе программы, где смогут побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» входит в перечень инструментов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

Организатор — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнер — «Мое дело». Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

