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Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
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Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня

12 июня 2022 11:07
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Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня

12 июня, в День России, на стадионе «Солидарность Самара Арена» продолжится масштабный фестиваль «САМ.ФЕСТ».

Программа стартует с 13:00. В рамках музыкального проекта на сцену стадиона «Солидарность Самара Арена» выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, ARTEMIEV, VLNY. Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко. 

Программа дня:

13:00 – Начало программы фестиваля

13:20 – VLNY

14:15 – Advinke

14:50 – Балакирь

15:30 – ARTEMIEV

16:25 – Инкогнито

17:00 – Gulnara

17:35 – Яна Антропова

18:15 – Олег Митяев

20:15 – Вячеслав Бутусов

22:00 – Праздничный фейерверк

В дни проведения фестиваля на территории «САМ.ФЕСТа» работают детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно на общественном транспорте, работа которого в эти дни усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом. С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться по ссылке: https://samadm.ru/media/news/37663/ .

Завершением фестивального дня 12 июня на стадионе «Солидарность Самара Арена» станет праздничный фейерверк в честь Дня России в 22:00.

Напомним, с 17 января 2020 года в рамках «САМ.ФЕСТ» проходил масштабный конкурс для авторов и исполнителей собственных песен. За это время организаторы получили более 700 заявок от музыкантов различных жанров и направлений. Главным условием отбора было лишь одно правило: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы.

12 июня, в финальный фестивальный день, со сцены «САМ.ФЕСТа» будет объявлено имя главного победителя конкурса, который получит возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии.

 «САМ.ФЕСТ» реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив и проходит при поддержке Правительства Самарской области. Организатором мероприятия выступает одно из крупнейших концертных агентств в России – компания NCA, за плечами у которой масштабные проекты в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке и других городах России. Именно компания NCA в течение многих лет проводила легендарный фестиваль «Рок над Волгой», ставший визитной карточкой региона.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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