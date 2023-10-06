Прогноз погоды в Самаре на 7-8 октября: будет сыро

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает самарцев в выходные дни 7-8 октября.

По данным Яндекс Погоды, 7 октября в Самаре пройдут ливни, а температура достигнет +11°. Скорость ветра с утра составит 5 м/с, а вечером — 4 м/с.

В воскресенье, 8 октября, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +9°. Днем она поднимется до +10°, а вечером опустится снова до +7°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Красноярске, Новосибирске, Омске и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +16°…+18°.

Прохладнее всего в выходные будет жителям Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Уфы, где ожидаемая температура будет варьироваться от +5° до +9°.