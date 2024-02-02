Прогноз погоды в Самаре на 3-4 февраля: аналитика Яндекс Погоды

176

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни 3-4 февраля.

По данным Яндекс Погоды, 3 февраля в Самаре будет снег, а температура днем достигнет -4°…-3°. Скорость ветра с утра составит 5 м/с, а вечером – 4,5 м/с.

В воскресенье, 4 февраля, также ожидается снег. Утром температура воздуха достигнет -6°…-4°. Днем она поднимется до -4°…-2°, а вечером составит 0°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Сочи, Краснодаре и Махачкале — здесь температура воздуха прогреется до +5°…+9°.

Сильнее всего холод ощутят жители Красноярска, Омска, Иркутска и Екатеринбурга — здесь дневная температура будет варьироваться от -13° до -7°.