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Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым

23 июля 2025 14:32
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Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым

По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на поверхности Солнца уже несколько дней неспокойно, однако сильные магнитные бури маловероятны. Эксперты не фиксируют ни одной вспышки на Звезде последние несколько дней. В ближайшие сутки они так же не ожидаются. Однако 23 июля около 2:00 произошла короткая магнитная буря, уровень которой составил G1 — это минимальный балл. При этом вероятность более сильных бурь составляет менее 1%, и общая продолжительность возмущений не должна превысить двух суток, сообщают эксперты.

24 июля 2025 года ожидается незначительное изменение геомагнитной обстановки. Ожидается повышение уровня Kp до 4 баллов при 10 возможных с 3:00 до 6:00 часов (мск). Остальное время в течение суток геомагнитная обстановка не превысит «зеленого» уровня и будет варьироваться от 2,5 балла до 4,5 балла. Согласно почасовому прогнозу магнитных бурь, наибольшее снижение солнечной активности произойдет с 16:00 до 18:00 часов. При этом вероятность внезапного возникновения магнитных бурь 24 июля составляет 31%, сообщили в Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозам ученых, до конца июля сильных магнитных бурь не ожидается. 25 и 26 июля будет тихо и без заметных возмущений. Наивысшего уровня в 4 балла геомагнитная обстановка достигнет, примерно, 28-29 июля. Последние дни месяца порадуют спокойными показателями. Так, 30 и 31 июля ожидается, что Kp окажется на «зеленом» уровне в 3 балла, пишет Ура.ру.

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