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Профилактика на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет в июле 2023 года

7 июля 2023 13:34
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Профилактика на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет в июле 2023 года

«В соответствии с графиком плановых профилактических работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети в ИЮЛЕ 2023 года в Самарской области будут проводиться отключения технических средств, задействованных в трансляции телерадиоканалов», - сообщает филиал РТРС «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр».

Даты, время остановок вещания согласованы с руководством теле- и радиоканалов.

Профилактика на радиотелевизионных станциях (РТС) будет проводиться с 08:00 час. до 17:00 час. МЕСТНОГО времени:

- 11 июля на РТС Большая Глушица – с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

13 июля на РТС Сергиевск – с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 17 июля на РТС Самара (в зону охвата которой входят Новокуйбышевск, часть н.п. Красноярского, Кинельского районов) – с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов;

20 июля на РТС Сызрань – с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 25 июля 2023 года на РТПС Жигулевск (в зону охвата которой входят Тольятти и часть н.п. Ставропольского района) – с остановкой передающего оборудования 20 цифровых эфирных телеканалов, радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 10 июля 2023 года на РТПС Самара-Гагарин –  с остановкой вещания радиоканала «Вести ФМ» в аналоговом формате;

- 18 июля 2023 года на РТС Самара-Арена – с остановкой вещания радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в аналоговом формате.

По причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 10 июля с 08:00 часов до 17:00 часов местного времени планируется остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

Расписание остановок технических средств (по мск.времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)  и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

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