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Профессиональных трудностей не боятся 6 из 10 самарцев

31 января 2023 14:06
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Те, кто не боится профессиональных трудностей, зарабатывают больше. При этом чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше их пугают сложности в работе.

Те, кто не боится профессиональных трудностей, зарабатывают больше. При этом чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше их пугают сложности в работе. В том, что они очень боятся непростых задач и сложных ситуаций, чаще всего признаются врачи и учителя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы.

Большинство самарцев не боится трудностей в работе: 63% опрошенных сообщают, что их не пугают ни новые задачи, ни сложные вопросы, ни нестандартные ситуации. Судя по комментариям, многие считают сложные рабочие моменты источником своего профессионального роста: «Все новое добавляет мне опыта». Каждый третий (33%) признается, что немного боится трудностей, связанных с профессиональными компетенциями, а 4% говорят, что очень их боятся.

Чем выше доход, тем меньше страхов: если среди опрошенных, зарабатывающих более 80 тыс. руб., в той или иной степени боятся профессиональных трудностей лишь 20%, то среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. — 51%. Непростых профессиональных задач женщины боятся чаще мужчин (в общей сложности 43% против 32% соответственно), а молодежь до 24 лет — чаще старшего поколения (48% против 26%).

Специалистов, которые очень боятся рабочих трудностей, больше всего в профессии, где цена ошибки высока, — среди врачей (8%). Чаще других очень боятся профессиональных сложностей учителя, менеджеры по работе с клиентами, кладовщики и экономисты (по 5%). «Бесстрашных» специалистов больше всего среди квалифицированных рабочих, менеджеров по продажам и логистов: тех, кто испытывает сильные страхи в нестандартных рабочих ситуациях среди них не набралось и 1%, а тех, кто испытывает лишь легкое беспокойство, — 31, 36 и 39% соответственно.

Время проведения: 3 ноября 2022 года — 16 января 2023 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

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