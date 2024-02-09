Профессиональные гонщики и любители установят рекорды скорости на фестивале «Жигулёвская миля» в Самарской области

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С 7 по 11 февраля в Тольятти пройдет Первый национальный фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля 2024». Мероприятие состоится на льду Жигулёвского моря, у обновленной набережной Автозаводского района города.

Фестиваль «Жигулевская миля» проходит при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Тольятти и титульного партнера АО «АВТОВАЗ». К участию в Первом национальном фестивале скорости на льду заявилось более 120 пилотов. Все они будут бороться за возможность стать первыми рекордсменами «Жигулёвской мили», а также за титул нового абсолютного рекордсмена.

Многие пилоты и команды самостоятельно дорабатывают свои «болиды». Евгений Венедиктов из команды «Как приручить дракона» выступает на Stells Orion 160, специально переделанном под фестиваль скорости. «Изначально у мотоцикла стоял китайский двигатель, с 10 силами. Для участия в Миле мы поставили двигатель с 50 силами – соответственно, пришлось изменять раму, изменять множество модулей из конструкции. Ну, и соорудить различные обтекатели для него, чтобы была возможность участвовать в разных классах», — говорит Евгений.

Тольяттинец Алексей Ильдутов – один из самых оригинальных участников, выступает на паровом мотоцикле собственной сборки. «Мой «аппарат» родом из 1750 года. На самом деле, он современный – сделан мною в 2021 году. Но используемая технология – одна из самых старых, это система парового двигателя. В нём вообще нет ни одного проводочка и электричества в принципе. Всё только как в старину: нужно просто подать пар, открыть кран – и ты поехал. Правда, прежде чем сесть на такой мотоцикл, его нужно много времени потопить. Какого-то специального названия конкретно у этого мотоцикла нет. Я зову его просто «Паровоз». Он уже не раз занимал первые и вторые места на международных соревнованиях. Какую максимальную скорость он покажет на «Жигулевской миле», пока предугадать не могу. Но для этого я сюда и приехал – чтобы посмотреть, на что этот мотоцикл способен!» — отмечает Алексей.

Участники предшественника тольяттинского фестиваля – «Байкальской мили» — команда FORD-MARKET приехала из Санкт-Петербурга и планирует соревноваться на лимузине. «Большинство людей не считает лимузин гоночным автомобилем, но на самом деле, это нормальная машина для гонок. Конечно, в повороты такой автомобиль входит «с запасиком». А по прямой он ездит, как «Сапсан»», — говорит член команды Дмитрий Ратюк. На фестивале пилоты выбрали дистанцию «байкальская миля» — 1642 м и будут пытаться побить действующий рекорд другой команды на лимузине — 170,1 км/час.

На льду Жигулёвского моря подготовлено две трассы — авто и мото, где каждый пилот сможет попытаться установить рекорд как на новой «жигулёвской миле», равной длине конвейера завода АВТОВАЗ — 1433 м, так и на хорошо знакомой многим дистанции «байкальской мили» — 1642 м.

Помимо этого, пройдут заезды на 1/4 и 1/8 мили и будет подготовлена трасса «овал» для формата «гонка-преследования», с параллельным стартом и расстоянием между участниками, равным самой высокой точке Жигулёвских гор – 381,2 м.

Насыщенная программа ожидает и зрителей Фестиваля скорости. В специально оборудованной зрительской зоне на набережной гости смогут наблюдать за заездами и борьбой за новые рекорды с 9 по 11 февраля. Для удобства будут установлены экраны с прямой трансляцией всего, что происходит на льду. 11 февраля состоится торжественная часть Национального фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля 2024». На главной сцене выступят организаторы и партнеры Фестиваля скорости, а также различные музыкальные и творческие коллективы. Будет работать детская зона, масштабная выставочная зона и зона питания, где каждый желающий сможет бесплатно выпить горячий чай.

В дни фестиваля для участников и гостей Правительство Самарской области подготовило ежедневную экскурсионную туристическую программу в Тольятти и Самаре.

Туристические события в Самарской области привлекают в регион все больше гостей. В 2023 году Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. В прошлом году в Самарской области отдохнули более трех миллионов туристов. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. Туриндустрия выходит на новый уровень благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемому по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фото: СОВА/ автор фото Дмитрий Бурлаков