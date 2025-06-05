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Проект «Вызов» помог еще одной семье в Самарской области

5 июня 2025 12:41
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Проект «Вызов» помог еще одной семье в Самарской области

Благодаря финансовой поддержке проекта «Вызов» семья Оксаны и Алексея из Тольятти смогла сделать ремонт и приобрести необходимую мебель. Теперь родители ждут возвращения старшего сына, который год назад был помещен в социальное учреждение.   

Семья долгое время находилась в кризисе: отсутствие постоянного места работы у супругов, полностью «разбитая» однокомнатная квартира. Органы опеки вынуждены были позаботиться о достойных условиях для 11-летнего Ярослава. Родители регулярно навещали ребёнка и хотели вернуть его в семью.

Недавно у Оксаны и Алексея родился второй сын, для которого также не было создано безопасных условий. На помощь семье пришел специальный проект «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

«Вызов» — это уникальный формат, который реально помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации справиться с проблемами и получить помощь, а самое главное вернуть и сохранить детей в родной семье. 

«Супруги Алексей и Оксана были у меня на личном приёме, мы долго беседовали. Я поняла, что это родители, которые любят своего ребёнка, у которых есть ресурс для восстановления в родительских правах», — рассказала Екатерина Сеницкая, советник губернатора Самарской области, куратор спецпроекта «Вызов».

В рамках проекта Оксане и Алексею помогают восстановиться в родительских правах и обеспечить необходимые условия для детей. В квартире, где живёт семья, сделали ремонт, закупили мебель. Семью будут поддерживать и дальше, чтобы дети росли и воспитывались родными мамой и папой.

«Разлука с сыном стала огромным стимулом изменить свою жизнь, — говорит Оксана. — Алексей устроился на работу, появился постоянный доход. Мы во что бы то не стало хотели вернуть Ярослава домой».

Специальный проект «Вызов» стартовал в конце прошлого года в 14 регионах страны. Его главная задача – внедрить семьесберегающий подход, чтобы дети, находящиеся в социальных учреждениях, воспитывались в семьях. 

В Самарской области полгода действия проекта вернулись в семьи 302 ребёнка, из них 131 – к маме и папе. По информации куратора проекта «Вызов», в регионе сейчас на сопровождении службы «Дети в семье» находится более 1000 семей. 

Внимание реализации проекта уделяет глава региона Вячеслав Федорищев, который уверен, что сохранение семьи должно быть приоритетом для работы социальных служб, действующих в интересах детей.

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