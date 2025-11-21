Проект Самарской области «Крылья Победы» участвует в народном голосовании Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

156

До 5 декабря каждый житель Самарской области может принять участие в народном голосовании Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» и отдать свой голос в поддержку регионального проекта «Крылья Победы». Проголосовать за проект Самарской области «Крылья Победы» можно в официальном сообществе премии во «ВКонтакте».

Самарский проект по развитию промышленного туризма патриотической направленности «Крылья Победы» - уже в финале Всероссийской премии. Сейчас формируется общественная оценка проектов, и результаты народного голосования будут учитываться вместе с экспертными оценками очных защит.

Представленный министерством туризма Самарской области маршрут объединяет историю и современность, демонстрирует преемственность поколений и инновационный подход к развитию промышленности. Он включает посещение предприятий и современных производств, а также встречи с ветеранами промышленной отрасли нашего региона. Особое внимание уделяется демонстрации передовых инновационных производств, олицетворяющих технологический рывок в будущее. «Развитие промышленного туризма, увеличение количества предприятий Самарской области, готовых принимать туристов и проводить экскурсии, способствует не только развитию турпотенциала региона, но также повышает интерес молодежи к рабочим профессиям и высокотехнологичным отраслям», – отмечала ранее министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Поддержать проект Самарской области «Крылья Победы» можно до 5 декабря!

Итоги будут объявлены 24 декабря на церемонии в Национальном центре «Россия».