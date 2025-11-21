Проект Самарской области «Крылья Победы» участвует в народном голосовании Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Проект Самарской области «Крылья Победы» участвует в народном голосовании Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

21 ноября 2025 11:39
156
Проект Самарской области «Крылья Победы» участвует в народном голосовании Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

До 5 декабря каждый житель Самарской области может принять участие в народном голосовании Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» и отдать свой голос в поддержку  регионального проекта «Крылья Победы». Проголосовать за проект Самарской области «Крылья Победы» можно в официальном сообществе премии во «ВКонтакте».

Самарский проект по развитию промышленного туризма патриотической направленности «Крылья Победы» - уже в финале Всероссийской премии. Сейчас формируется общественная оценка проектов, и результаты народного голосования будут учитываться вместе с экспертными оценками очных защит. 

Представленный министерством туризма Самарской области маршрут объединяет историю и современность, демонстрирует преемственность поколений и инновационный подход к развитию промышленности.  Он включает посещение предприятий и современных производств, а также встречи с ветеранами промышленной отрасли нашего региона. Особое внимание уделяется демонстрации передовых инновационных производств, олицетворяющих технологический рывок в будущее.  «Развитие промышленного туризма, увеличение количества предприятий Самарской области, готовых принимать туристов и проводить экскурсии, способствует не только развитию турпотенциала региона, но также повышает интерес молодежи к рабочим профессиям и высокотехнологичным отраслям», – отмечала ранее министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Поддержать проект Самарской области «Крылья Победы» можно до 5 декабря!

Итоги будут объявлены 24 декабря на церемонии в Национальном центре «Россия».

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
Весь список