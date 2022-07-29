Проект «Приходящий друг» помогает маломобильным пожилым людям в Самаре избежать одиночества

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Маломобильные пожилые люди и инвалиды часто сталкиваются с проблемой одиночества и дефицитом общения, что негативно сказывается на их психическом состоянии, здоровье и отношении к жизни.

Одним из новых направлений работы Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа стала организация активной дневной занятости маломобильных пожилых граждан и инвалидов в рамках стационарозамещающей технологии «Приходящий друг». Этот проект появился в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Уникальность проекта «Приходящий друг» заключается в том, что активную дневную занятость участников организовывают волонтеры «серебряного» возраста, которые близки им по возрасту, интересам и взглядам на жизнь, что позволяет обеим сторонам процесса ощущать свою значимость, чувствовать собственную необходимость. Все это помогает предотвратить помещение в стационарные учреждения одиноких пожилых людей и позволяет не допустить их социальную изоляцию.

Одна из участников проекта – пенсионерка Лилия Кремнева. Несколько лет назад ушла из жизни ее дочь, которая посещала занятия для молодых инвалидов с ментальными нарушениями здоровья в Комплексном центре социального обслуживания населения Самарского округа. Чтобы справиться с депрессией и одиночеством, Лилия Алексеевна пришла в группу активного долголетия, действующую на базе КЦСОН. Занятия в творческой мастерской, физкультурные занятия помогли ей отвлечься и справиться с утратой, а еще она вступила в отряд волонтерского движения для людей «серебряного» возраста.

Когда на базе Комплексного центра начал свою работу проект «Приходящий друг», Лилия Алексеевна стала его участником. Некоторое время она помогла выходить на прогулку Валентине Васильевне Шпилевой, родственники которой живут очень далеко и не могли ей помогать. К сожалению, Валентины Васильевны не стало. И теперь Лилия Алексеевна помогает Ольге Куцевой, которая после операции привыкает ходить с протезом, но не может выходить из дома одна, без посторонней помощи. «Лилия Алексеевна ко мне приходит, мы с ней выходим гулять. Я же не вижу свежего воздуха. И я очень рада, что она ко мне пришла и помогает», — делится подопечная волонтера.

«Мои подопечные рассказывают о своей судьбе, а я сравниваю со своей — мне это очень нравится по жизни, и самое главное — мне помогает. Как говорится, помогая людям, я помогаю себе», — говорит Лилия Кремнева, «серебряный волонтер».

Такой проект пока действует только в Самаре как пилотный, сейчас в нем задействовано более 30 волонтеров старшего возраста.

Фото: пресс-служба правительства СО