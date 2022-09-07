Я нашел ошибку
Главные новости:
Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца сезона 2022/23, с правом выкупа.
Центральный полузащитник "Локомотива" Сергей Бабкин переходит в "Крылья Советов"
В регион поставлена вакцина «Ультрикс Квадри», предназначенная для профилактики сезонного гриппа у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста.
Вакцинацию против гриппа уже прошли более 30 тысяч жителей губернии
Его последним клубом был турецкий "Коньяспор", где он провел 61 матч, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач и стал бронзовым призером Чемпионата. 
Боснийский футболист Амар Рахманович подписал с нашим клубом контракт на 3 года
Основная цель этого проекта – помочь школьникам практически познакомиться с большим количеством существующих профессий.
Проект педагога из Нефтегорска вошел в топ-100 лучших профориентационных практик России
С Волги дует уже не совсем теплый ветер, пледы, куртки, шапки приветствуются.
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Основной раздел выставки посвящен плану электрификации ГОЭЛРО и одному из его создателей —  Глебу Кржижановскому, который является нашим земляком. 
В СОУНБ откроется выставка литературы и документов «Энергетика: взгляд сквозь столетия»
В экспозиции «Этюды бытия» гости увидят около 200 работ Николая Лукашука.
В СОУНБ впервые покажут полное собрание работ знаменитого живописца Николая Лукашука
Объявлен расширенный список сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией.
Четыре игрока "Крыльев Советов" – в расширенном списке сборной России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.85
-0.05
EUR 60.49
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
«Парк дружбы народов»: самарцев и гостей области приглашают отпраздновать День дружбы народов
11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Проект педагога из Нефтегорска вошел в топ-100 лучших профориентационных практик России

7 сентября 2022 17:12
107
Основная цель этого проекта – помочь школьникам практически познакомиться с большим количеством существующих профессий.

Проект учителя русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 Нефтегорска Натальи Коноваловой «Калейдоскоп профессий» вошел в топ-100 лучших профориентационных практик России.

«Калейдоскоп профессий» - это оффлайн игра для школьников 6-11 классов, которая состоит из нескольких этапов. 

Основная цель этого проекта – помочь школьникам практически познакомиться с большим количеством существующих профессий, узнать необходимые для той или иной профессии soft skills и hard skills и представить себя в роли того или иного специалиста и попробовать взаимодействовать с вымышленными коллегами и сотрудниками.

«Считаю проект очень актуальным так как на уровне школы проект поможет выстроить систематическую работу в плане профориентации  которая будет иметь структурированную и законченную систему знакомства детей с профессиями. Такую игру может реализовать на своей территории любая школа не только нашего города но и любого региона», – сказала Наталья Коновалова, сообщает пресс-служба проекта "Билет в будущее".

 

Фото:    пресс-служба проекта "Билет в будущее"

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жилье для детей-сирот, новые соцобъекты и модернизация конно-спортивной школы. 
7 сентября 2022  14:42
Дмитрий Азаров обсудил с Михаилом Белоусовым развитие Красноярского района
159
В регионе более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
7 сентября 2022  13:26
Более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
196
в Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
7 сентября 2022  12:41
В Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
472
В текущем году в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта
7 сентября 2022  11:02
В 20022 г. в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" полностью завершен
611
Теперь воспользоваться финансовыми ресурсами на выгодных условиях смогут еще больше предпринимателей региона.
6 сентября 2022  16:42
На финансовую поддержку бизнеса в Самарской области дополнительно выделено 130 млн рублей
460
Весь список