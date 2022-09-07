Проект педагога из Нефтегорска вошел в топ-100 лучших профориентационных практик России

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Проект учителя русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 Нефтегорска Натальи Коноваловой «Калейдоскоп профессий» вошел в топ-100 лучших профориентационных практик России.

«Калейдоскоп профессий» - это оффлайн игра для школьников 6-11 классов, которая состоит из нескольких этапов.

Основная цель этого проекта – помочь школьникам практически познакомиться с большим количеством существующих профессий, узнать необходимые для той или иной профессии soft skills и hard skills и представить себя в роли того или иного специалиста и попробовать взаимодействовать с вымышленными коллегами и сотрудниками.

«Считаю проект очень актуальным так как на уровне школы проект поможет выстроить систематическую работу в плане профориентации которая будет иметь структурированную и законченную систему знакомства детей с профессиями. Такую игру может реализовать на своей территории любая школа не только нашего города но и любого региона», – сказала Наталья Коновалова, сообщает пресс-служба проекта "Билет в будущее".

Фото: пресс-служба проекта "Билет в будущее"