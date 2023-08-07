Проект «Национальность.ru» приглашает в путешествие

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Федеральное агентство по делам национальностей России совместно с АНО «Институт развития интернета» реализуют уникальный проект «Национальность.ru».

Второй сезон тревел-шоу рассказывает о разных народах, проживающих на территории нашей страны. «Национальность.ru» – это люди и события, объединенные общей историей.

Россия является одним из крупнейших многонациональных государств мира. На ее территории проживают представители более 190 национальностей, используются 277 языков и диалектов!

Целью проекта является повышение этнографической грамотности среди населения. В тревел-шоу демонстрируется зрителям многонациональная культура народов. Проект ближе знакомит народы друг с другом и позволяет понять культуру и ценности, повышая чувство общности.

В 2022 году проект набрал более 10 млн просмотров в социальных сетях и с каждым днем эта цифра значительно увеличивается.

Тревел-блог «Национальность.ru» - это путешествие по регионам, полное погружение в историю этносов и знакомство с их представителями!

Присоединяйтесь и путешествуйте вместе с нами!

Ссылки на ресурсы проекта:

Rutube: https://rutube.ru/channel/25309004/

ВКонтакте: https://vk.co m /n a tionalityru

Одноклассники: https://ok.ru / group/61675090804821