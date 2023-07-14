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Проект «Мой дом»: специалисты МФЦ помогают жителям Самары создать учетные записи на «Госуслугах»

14 июля 2023 18:39
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Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале «Госуслуги», информирование о ресурсах и возможностях портала – перечень услуг, которые могут получить жители в рамках выездных приемов граждан специалистами МАУ г.о. Самара «МФЦ».

Сотрудники МФЦ оказывают консультационные услуги на базе территориальных ресурсных центров, функционирующих в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». Такие ресурсные центры работают во всех внутригородских районах Самары.

Напомним, специалисты МФЦ проводят выездные встречи с гражданами с сентября 2022 года. За это время они провели порядка 100 встреч, более 900 человек получили ответы на интересующие вопросы, связанные с работой современных электронных систем.

Учетная запись на Госуслугах расширяет «цифровые» возможности горожан: позволяет пользоваться государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), дает свободный доступ к автоматизированной системе управления ресурсами системы образования (АСУ РСО). С учетной записью на «Госуслугах» также можно войти в личные кабинеты на сайтах ведомств: налоговой службы, пенсионного фонда, фонда социального страхования и других структур. Кроме того, на «Госуслугах» можно заказать ту или иную справку, выписку, подать заявление на оформление документов, записаться на прием в различные учреждения.

Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах "Мой дом" в июле и августе 2023 года здесь.

 

Фото:   администрация Самары

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