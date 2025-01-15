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Проект «Книга 03»: в Самаре реализуется библиотечная программа по обслуживанию горожан на дому

15 января 2025 16:05
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При подборе литературы библиотекари учитывают индивидуальные пожелания и читательские предпочтения удаленных пользователей.

Для удобства и комфорта горожан старшего поколения, граждан, имеющих ограничения в передвижении Администрацией города Самара совместно с самарской муниципальной информационно-библиотечной системой реализуется проект «Книга 03».


«Услугами библиотек пользуются представители всех возрастных категорий, в том числе, маломобильные граждане и люди пожилого возраста. Программа позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности, к примеру, по состоянию здоровья посещать стационарную библиотеку и предусматривает доставку книг по месту проживания», - пояснила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации города Самара Татьяна Шестопалова.

Для получения услуги необходимо позвонить по телефону в ближайшую библиотеку, заказать книги или проконсультироваться с сотрудником учреждения, согласовать дату и время приезда. С полным перечнем библиотек можно ознакомиться по ссылке https://smibs.ru/library/

При подборе литературы библиотекари учитывают индивидуальные пожелания и читательские предпочтения удаленных пользователей. Как отмечают, сотрудники библиотечной системы, наиболее популярными жанрами являются: художественная литература, детективы, любовные романы российских писателей.

Стоит отметить, что внедрение данной программы способствует расширению возможностей для взаимодействия библиотек и читателей, помогает наладить устойчивые связи, повышает интерес горожан к фонду книгохранилищ, формированию привычки читать и расширять свой кругозор.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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