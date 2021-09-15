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Проект «Карта жителя Самарской области» представлен для голосования в премии «Народное признание» Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2021».

Третий год подряд жители России могут принять участие в выборе лучшего сервиса, разработанного органами государственной власти для получения услуг населением. В этом году наш регион представляет проект «Карта жителя Самарской области». Инициатива выпустить электронную карту жителя, которая объединит самые востребованные сервисы, принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Проект реализуется Департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО «Национальная система платежных карт», являющимся оператором платежной системы «Мир», в рамках реализации регионального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

Любой человек может поддержать этот проект, приняв участие в голосовании и отдав свой голос за «Карту жителя Самарской области».

Голосование завершится 22 сентября 2021 года в 18:00 по московскому времени.

Чтобы проголосовать, необходимо пройти БЕСПЛАТНУЮ авторизацию по номеру телефона на сайте и выбрать: Самарская область – Карта жителя Самарской области.

Напомним, что карта жителя – уникальный инструмент, который значительно упростит каждому обладателю решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Помимо записанных на карте банковского и транспортного приложений карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты.

Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.

С 1 сентября по 31 декабря в городском общественном транспорте Самары, Тольятти, Жигулевска и Сызрани при оплате картой жителя Самарской области пользователь получает скидку на каждую поездку в размере 8 рублей.

Получить карту жителя Самарской области можно бесплатно в банках – партнерах проекта. Помимо самой карты также был разработан и запущен Интернет-портал, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. Также доступно мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS).

«Проект и дальше будет развиваться, улучшаться в интересах жителей региона. Уверен, наработанный опыт и имеющиеся технологические возможности будут способствовать выполнению амбициозной цели – сделать проект карты жителя Самарской области лучшим среди всех других региональных карт, - сообщил заместитель председателя правительства региона», - говорит руководитель департамента информтехнологий и связи Константин Пресняков.

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать и в Инстаграм-аккаунте: @card.samregion.